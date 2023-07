Der neue „Pfeiler“ ist da: Towers holen Hamburg-Schreck aus Polen

Vom Towers-Schreck zum Hamburger Hoffnungsträger. In den vergangenen beiden Eurocup-Spielzeiten war Aleksander Dziewa von den Türmen kaum zu stoppen, nun schließt er sich den Wilhelmsburgern an. Der 25-Jährige wechselt von Breslau zu den Towers und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Cheftrainer Benka Barloschky hat nicht Unrecht, wenn er Dziewa als „keinen Unbekannten“ beschreibt. Und das, obwohl der Pole noch nie in Hamburg oder Deutschland aktiv war. Doch in insgesamt vier Eurocup-Spielen gegen Barloschkys Truppe machte der 2,07-Meter-Mann auf sich aufmerksam. „Er ist physisch und schließt hochprozentig am Ring ab, kann aber auch das Feld stretchen und an der Dreierlinie spielen“, beschreibt Barloschky Dziewas Stärken.

Nächster Transfer: Dziewa unterschreibt bei den Towers bis 2024

In den ersten drei Duellen überragte der Center mit durchschnittlich 18 Punkten und zehn Rebounds. Nur im letzten Aufeinandertreffen im Januar (100:64 für die Towers) erwischte er keinen guten Tag – wie sein gesamtes Team. „Sie haben uns zerstört“, blickt Dziewa zurück.

Spätestens seit diesem Tag hatte er Hamburg auf dem Radar. „Ich habe mehrere Gespräche mit Coach Barloschky geführt. Er war fest entschlossen, mich in die Mannschaft zu holen, was mir sehr wichtig war“, erklärt Dziewa seine Entscheidung.

Der Big Man soll laut Geschäftsführer Marvin Willoughby ein „wichtiger Pfeiler“ des Teams werden. Dass Dziewa das Zeug dazu hat, haben die Towers am eigenen Leib erfahren.