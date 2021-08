Ehrung für Hollatz: Towers-Taylor will es seinem Ex-Klub Alba Berlin zeigen

Jetzt geht’s los! Zum allerersten Mal stehen die Hamburg Towers in den Playoffs zur Deutschen Basketball-Meisterschaft. Das Viertelfinal-Duell mit dem neunmaligen Champion und Titelverteidiger Alba Berlin ist für Bryce Taylor ein ganz besonderes.

„Ich hatte bei Alba eine gute Zeit, aber jetzt stehe ich auf der anderen Seite“, sagt der 34-jährige Kalifornier, der von 2010 bis 2012 für die Berliner Körbe jagte. „Alba ist der klare Favorit, aber wir gehen hungrig in die Spiele“, kündigt der Shooting Guard der Wilhelmsburger an: „In den Playoffs zählt jeder Ballbesitz.“

Basketball: Hamburg Towers starten gegen Alba Berlin in die Playoffs

In der Best-of-Five-Serie müssen die „Türme“ am Donnerstag (19 Uhr, Sport1 live) und am Samstag in Berlin ran, ehe es am Montag zur Playoff-Premiere in Hamburg kommt. Maik Kotsar, Max DiLeo und Kameron Taylor sind allesamt weiter angeschlagen, die medizinische Abteilung der Towers arbeitet auf Hochtouren.

Vor den Playoffs: Große Auszeichnung für Towers-Talent Justus Hollatz

Was Hoffnung macht: In der Punktrunde haben die Hamburger beide Spiele gegen die Hauptstädter gewonnen. „Wir wollen einfach unseren Basketball zeigen und selbstbewusst auftreten“, gibt Trainer Pedro Calles als Devise aus. „Sie müssen schon eine gute Leistung zeigen, um uns zu schlagen“, sagt Sportchef Marvin Willoughby, bei dem es ordentlich kribbelt: „Ich merke jeden Morgen beim Aufstehen, dass ich nervöser bin als am Vortag.“

Und einen Titel haben die Türme schon: Der 20-jährige Überflieger Justus Hollatz wurde zum besten deutschen Nachwuchsspieler der Saison gewählt – acht Jahre nach dem heutigen NBA-Star Dennis Schröder. „Wir sind nicht nur in den Playoffs, um mitzuspielen“, sagt der Geehrte: „Wir wollen Siege holen!“