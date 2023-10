„Jungs werden besser“: Sind die Towers trotz vier Pleiten auf dem richtigen Weg?

Nach der Eurocup-Pleite gegen London steht für die Veolia Towers Hamburg gleich das nächste Pokalspiel an. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen die Türme die Bamberg Baskets zum Achtelfinale im BBL-Pokal. Trainer Benka Barloschky sieht seine Mannschaft trotz der zuletzt vier Niederlagen in Folge auf dem richtigen Weg.

„Die Jungs werden besser – und das sehen sie auch“, sagte Barloschky nach der knappen 94:100-Niederlage gegen den britischen Meister, der er nicht lange hinterher trauern wollte: „Wir haben mit Abstand den kleinsten Etat in unserer Eurocup-Gruppe, dafür haben wir es gut gemacht.“

Kurioses Zusammenspiel von Gomez und Hinrichs

In Sachen Einsatz war seinen Schützlingen nichts vorzuwerfen – bis in die Schlussminute hielten die Wilhelmsburger die Begegnung offen und überwanden dabei einige Hindernisse. Bei einem Angriff im dritten Viertel traf Terrell Gomez seinen Mitspieler Seth Hinrichs versehentlich am Kopf, von dem der Ball zu Gomez zurückprallte. Im zweiten Versuch gelang dem Guard der akkurate Pass – und Hinrichs versenkte die Kugel im Korb. Großer Jubel in der Halle, die wegen des Einbruchs im Schlussviertel aber immer leiser wurde.

„Leider sind uns ein paar einfache Fehler unterlaufen, das war ausschlaggebend“, bedauerte Aleksander Dziewa, mit 28 Punkten der beste Towers-Schütze. Applaus vom Publikum gab’s nach der Schlusssirene trotzdem.

Hinrichs sah die späte Niederlage als „Lernerfahrung“, auf der sich aufbauen lasse. Gegen Bamberg stehen die Chancen besser. Der neunmalige Deutsche Meister hat seine ersten beiden Punktspiele klar verloren, die großen Tage der Franken sind vorbei.