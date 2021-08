Diagnose da!: Hamburg Towers können auf Taylor-Rückkehr hoffen

Es war ein Schockmoment für die Hamburg Towers, als Allzweckwaffe Kameron Taylor (26) im Spiel gegen Würzburg zweimal umknickte und letztlich humpelnd das Parkett verlassen musste. Nun ist die Diagnose da – und es gibt Entwarnung.

„Nach Untersuchungen in der Ortho-Altona-Praxis bei Teamarzt Doktor Helge Beckmann steht fest, dass es sich bei der Verletzung lediglich um eine Stauchung des rechten Fußes handelt“, teilten die Towers am Montag mit. Nach der Auskunft des Arztes könne Taylor schon in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.

Basketball: Hamburg Towers können auf baldige Rückkehr von Kameron Taylor hoffen

Zwar sei eine Rückkehr in den Spielbetrieb „abhängig vom Heilungsverlauf“, so die Hamburger weiter. Trotzdem werden die Towers spätestens Ende kommender Woche wohl wieder auf den Guard zurückgreifen können, der mit seinen knapp 15 Punkten pro Partie bereits das Interesse anderer Klubs auf sich gezogen hat. Taylor ist enorm wichtig für die Wilhelmsburger – für den Saisonendpurt und vor allem die Playoffs.