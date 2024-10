Deutliche Pleite in Valencia! Hamburg Towers können nur ein Viertel mithalten

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Überraschung im Basketball-Eurocup gegen den viermaligen Champion Valencia Basket verpasst. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag dem spanischen Topteam mit 78:105 (44:52) und kassierte damit die zweite Niederlage im zweiten Spiel in diesem Wettbewerb. Bester Werfer aufseiten des Bundesligisten war Brae Ivey mit 19 Punkten.

Die Hamburger, die auf den am Sprunggelenk verletzten Ungarn Zsombor Maronka verzichten mussten, taten sich anfangs schwer. Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Norddeutschen den Gegner aber besser in den Griff und bogen einen 8:13-Rückstand in eine 20:16-Führung um. Bis zur Pause erwiesen sich die Gastgeber jedoch als das effektivere Team und gingen mit einem klaren Vorsprung in die Kabine.

Eurocup: Hamburg Towers sind chancenlos in Valencia

Im dritten Viertel kämpften sich die Hamburger zwar von 53:65 wieder auf zwei Punkte heran. Mehr war jedoch nicht mehr drin. Im Anschluss nahm das Duell den erwarteten Verlauf. Valencia dominierte das Spiel und fügte den Towers eine klare Niederlage zu.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Riesending“: Basketball-Star Andi Obst über Olympia, Bayern und die Towers

„Wir müssen uns das Spiel anschauen und daraus lernen“, sagte Towers-Coach Barloschky nach der Partie bei Magenta Sport. „Als Valencia die Intensität erhöht hat, hatten wir zu viele Ballverluste. Und wenn du Valencia zum Spielen kommen lässt, kannst du hier nicht gewinnen.“ (mp/dpa)