Der Este ist 2,11 m groß: Center der Hamburg Towers: Cool, cooler, Kotsar!

Er ist der einzige Center, der Größte im Team der Hamburg Towers – aber vermutlich auch der ruhigste: Maik Kotsar (23, 2,11 Meter) überzeugt bisher an seiner ersten Profistation, ackert unter den Körben, hilft mit seiner Präsenz und seinem Einsatz, Siege einzufahren. Und verrät der MOPO: „Ich spiele seit ich vier bin und hatte noch nie ein technisches Foul.“

Verwundern mag das die wenigsten: Kotsar bewegt sich auf dem Feld unauffällig, aber effektiv, wirkt stets gelassen und nie aufgeregt. „Ich halte meine Emotionen immer bei mir. Und bin einfach ein sehr gefasster Typ“, so Kotsar, der zuletzt in South Carolina College-Basketball spielte und mit elf Punkten pro Partie glänzte.

Maik Kotsar: So tickt der einzige Center der Hamburg Towers

Dass er kein Lautsprecher und Ego-Zocker ist, seine individuellen Leistungen ihm egal sind, zeigt neben seinen Einsatz auch seine Einstellung: Innerhalb des Teams wird er als Ruhepol geschätzt und auf dem Feld gibt er stets alles. Kotsar: „Ich tue das, was das Beste fürs Team ist. Wenn es vorkommt, dass ich viele Punkte mache, ist das okay, aber für mich nicht wichtig“, sagt er, angesprochen auf die erneuten 14 Punkte im Spiel gegen Würzburg. „Es geht nicht um mich. Es geht immer nur ums Team.“

Reife Worte für den Mann aus Estland, der vor allem an seinen Wurf noch feilen möchte („Ich will Dreier werfen“), aber auch explosiver und schneller werden will.

Das könnte Sie auch interessieren: Nächster Vereinsrekord: Hamburg Towers zerlegen Würzburg

Und wie lange hält die Siegesserie der Towers noch an? „Von mir aus gerne bis zum Ende der Saison“, so ein lächelnder Kotsar. Er dämpft aber auch Fan-Erwartungen, die bereits von einer Playoff-Teilnahme träumen: „Das ist noch gar nicht in unserem Kopf und noch ein sehr langer Weg dorthin. Wir schauen von Spiel zu Spiel, nein, sogar von Training zu Training.“