Der Beste verlässt die Veolia Towers – mal wieder

Sie kennen das Gefühl inzwischen – was die Sache nicht wirklich erträglicher macht. In Anthony Polite verlässt die Veolia Towers Hamburg nach sechs Monaten einer der wenigen, die in der letzten Halbserie dazu im Stande waren, mal den Unterschied zu machen. Den gebürtigen Schweizer zieht es – wie schon Justus Hollatz 2022 – zum CD Breogán nach Spanien.

Auf Hollatz wird Polite in Galicien nicht mehr treffen, das ehemalige Towers-Juwel ist inzwischen zum slowenischen Meister KK Cedevita Olimpija weitergezogen.

Polite wechselt zu Ex-Klub von Hollatz

Polite wird sein sportliches Kapitel bei Breogán weiterschreiben, auch wenn die Towers-Bosse bis zuletzt probierten, ihn von einem Verbleib in Wilhelmsburg zu überzeugen. Eine echte Chance hatten die Türme beim Schweizer Nationalspieler, der erst im Winter aus Lyon gekommen war, nicht.

13,2 Punkte im Schnitt in der Liga und derer 15,6 im Eurocup sorgten nicht nur dafür, dass der Forward Towers-Topscorer und Garant für den Klassenerhalt wurde, sondern auch dafür, dass die Scouts frühzeitig an Polite baggerten. Der Wechsel nach Spanien wird sich für den seit heute 26-Jährigen auch finanziell lohnen.

Die Towers-Bosse treiben derweil weiter den Umbruch nach einer verkorksten Saison voran. Neben Polite haben auch Len Schoormann (Oldenburg) und Harrison Cleary (Lahti/Finnland) bereits neue Vereine gefunden, weitere Abgänge werden folgen.