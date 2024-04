Coach der Hamburg Towers fordert: Pflichtsieg für die Playoffs!

Trainer Benka Barloschky fackelte nicht lang damit zu sagen, worum es für ihn und seine Veolia Towers Hamburg im Spiel am Montagabend (20 Uhr, Dyn live) gegen die MLP Academics Heidelberg geht. „Wir spielen zu Hause gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle unter uns steht und wir wollen in die Playoffs. Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, so die klare Ansage des 36-Jährigen.

Dabei stehen die Heidelberger nicht nur unter den Türmen in der Tabelle, sondern sind mit nur sechs Siegen aus 26 Spielen auch akut abstiegsgefährdet. „Heidelberg braucht jedes Spiel, jeden Punkt, jeden Sieg gegen den Abstieg.“

Benka Barloscky warnt vor Heidelberg

„Sie werden sich mit Händen und Füßen wehren“, fasst Barloschky die Situation der Baden-Württemberger zusammen, die er selbst aus dem vergangenen Jahr mit den Towers nur zu gut kennt. „In so einer Lage werden Kräfte mobilisiert, um sich gegen das Horrorszenario zu stemmen.“

Folgerichtig warnt der Chefcoach seine Spieler, die Heidelberger nicht zu unterschätzen und fordert deren „bestes Spiel“ beim Pflichtsieg für die Playoffs.