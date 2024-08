Hamburg Towers holen Bundesliga-Veteranen – für drei Monate

Einen Tag nach dem knappen 78:77-Testspielsieg gegen Oldenburg haben die Veolia Towers Hamburg mit Bundelsiga-Veteran Patrick Heckmann (32) ihren elften Neuzugang der Saison vorgestellt. Die Wilhelmsburger reagieren damit auf den längerfristigen Ausfall von Niklas Wimberg.

Geschäftsführer Marvin Willoughby ließ schon vergangene Woche bei der Saisoneröffnung-Presskonferrenz vermuten, dass die Towers nochmal auf dem Spielermarkt aktiv werden könnten, „Wir sind in Gesprächen und haben auch die Mittel“, so Willoughby. Eines dieser Gespräche wurde nun mit einer Vertragsunterschrift vollendet.

Coach Barloschky: Patrick Heckmann ein „Glücksfall“

„Es ist ein Glücksfall für uns, dass nach Niklas Verletzung ein Spieler wie Patrick auf dem Markt war. Er bringt spielerische Qualität und Erfahrung”, sagte Trainer Benka Barloschky über seinen neuen Forward. „Zudem kann er Niklas positionsgetreu vertreten, was uns erlaubt, andere Spieler auf ihren angedachten Positionen zu spielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass wir ihn schnell integrieren werden.“

Geschäftsführer Marvin Willoughby (l.) und Trainer Benka Barloschky (r.) mit ihrem „Glücksfall“ Patrick Heckmann Veolia Towers Geschäftsführer Marvin Willoughby (l.) und Trainer Benka Barloschky (r.) mit ihrem „Glücksfall“ Patrick Heckmann

Mit Heckmann kommt ein Routinier mit viel BBL-Erfahrung in die Hansestadt. Der 32-Jährige gewann zweimal die deutsche Meisterschaft und den Pokal und war dreimal BBL-All-Star.

Ein guter Deal auch für die Towers, weil der 1,98 Meter große Flügelspieler in Hamburg zunächst nur für drei Monate unterschrieben hat, die ungefähre Ausfallzeit von Wimberg. Zudem haben die Towers mit Heckmann keinen weiteren Importspieler verpflichtet, so dass derzeit keiner der insgesamt sechs von ihnhn im Kader der Towers in der BBL aussetzen muss.