Auf wen sich die Fans freuen können: Die MOPO stellt die neuen Towers vor

Ja, Ergebnisse und Statistiken aus Testspielen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Doch die Vorbereitung der Veolia Towers Hamburg hat durchaus gezeigt, welche Spieler in der kommenden Saison zu den Taktgebern gehören könnten. Wer hat das Zeug zum besten Werfer? Und wer hat Chancen auf einen Starter-Posten zum Pokalauftakt in Dresden?

Als „wichtiger Pfeiler unseres noch jungen Teams“ stellte Geschäftsführer Marvin Willoughby (44) ihn am Tag seiner Verpflichtung vor. Hohe Erwartungen, die Aleksander Dziewa aber bislang mit Bravour erfüllt. In sieben Testspielen legte der 25-jährige Pole durchschnittlich 14 Punkte auf. Der Center traf seine Würfe höchst effizient und ist auf seiner Position gesetzt.

US-Amerikaner Hughes vielleicht nur von der Bank

Besser warf in der Pre-Season nur Mark Hughes (26). Der US-Amerikaner kam aufgrund kleinerer Blessuren nur in vier Spielen zum Einsatz. Dass Hughes das Potenzial zum Topscorer hat, bewies er in diesen Partien eindrucksvoll: Der Guard erzielte 17 Zähler im Schnitt, vor allem aus der Distanz war er gefährlich.

Hughes könnte aber, je nach Gegner, auch von der Bank kommen. In der Starting Five dürften neben Dziewa nur Vorjahres-Vizekapitän Lukas Meisner (28) und der quirlige Spielmacher Terrell Gomez (25) gesetzt sein. Der nur 1,73 Meter große Guard zeigte bei seinem Gamewinner gegen Alba Berlin (81:78), dass er ein Mann für die wichtigen Momente ist.

Will Christmas (26), mit durchschnittlich zehn Punkten fünftbester Werfer, hat ebenfalls Chancen auf einen Starter-Posten. Der Flügelspieler lief genauso wie der hart verteidigende Dreierexperte Nico Brauner (28) bei der Generalprobe in Ulm (96:100) von Beginn an auf. Sicheres Scoring kann man von Forward VJ King (26) und Gurad Aljami Durham (24) erwarten – zusammen erzielte das Duo rund 21 Punkte pro Spiel.

Das könnte Sie auch interessieren: Towers-Neustart: Was die „hungrigen“ Basketballer vorhaben

Ein neues Gesicht dürfte für Fans auch Talent Niklas Krause (21) sein, während die erfahrenen Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) und Seth Hinrichs (30) sowie Leif Möller (20) weiter zum Aufgebot der Towers gehören.