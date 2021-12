Über 100 Punkte erzielt, spektakulärer Offensiv-Basketball für die Fans und letztendlich der Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig (103:92) – man sollte meinen, bei den Hamburg Towers könnte aktuell jeder zufrieden sein. Doch wer Defensivfanatiker Pedro Calles kennt, weiß, welche Meinung der Türme-Coach zu dem Spielt hatte.

„Es war ein Spiel mit zwei verschiedenen Hälften“, sagte der Spanier, der damit auf die starke Offensivleistung in der ersten und die verbesserte Verteidigung der zweiten Halbzeit anspielte. Folglich resümierte er: „Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für die zweiten 20 Minuten entscheiden.“ Mit einer derartigen Defensivleistung sei es schwer Spiele zu gewinnen. Auf die Feuerkraft in der Offensive könne man sich nicht immer verlassen.

Hamburg Towers vor Eurocup-Spiel gegen Slask Breslau

Insbesondere beim erhöhten Niveau im Eurocup dürfen die Towers nicht so schläfrig agieren. Am Mittwoch (18.45 Uhr, MagentaSport) steht für die Türme eine Reise nach Polen an, es geht gegen die bisher sieglosen Slask Breslau. Dort will man unbedingt den zweiten Eurocup-Erfolg einfahren und den Gegner distanzieren.