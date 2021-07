Im Schnitt knapp elf Zähler, im ersten BBL-Heimsieg der Geschichte 20 Punkte, sechs Dreier gegen Meister Alba Berlin – und trotzdem reichten seine Leistungen nicht: Flügelspieler und Aushilfs-Big-Man Terry Allen (27) wird nicht zu den Hamburg Towers zurückkehren. Das gab der Verein am Mittwochvormittag bekannt.

Für den viertbesten Towers-Scorer der vergangenen Saison wird im Kader der Wilhelmsburger kein Platz mehr sein – nicht zuletzt wegen der Verpflichtung von Seth Hinrichs, der ähnliche Qualitäten besitzt. In den Augen von Marvin Willoughby und Jan Fischer, Chefs der Hamburg Towers, offenbar bessere – mit mehr Potenzial und Luft nach oben.

Hamburg Towers: Für Terry Allen ist kein Platz mehr

Trotzdem gibt es zum Abschied warme Worte. Willoughby: „Terry hat bewiesen, dass er zu den stärksten Forwards in der BBL zählt und konnte sich zu seinem ersten Jahr in der BBL sogar noch leicht steigern. Er hatte einen großen Anteil an unserem letztjährigen Teamerfolg.“ Nun heißt es: Goodbye, Terry.