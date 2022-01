94:74 gegen Ankara! Towers feiern dritten EuroCup-Sieg in Folge

Die EuroCup-Siegesserie der Hamburg Towers geht weiter. Dank des 94:74 (50:34)-Erfolgs gegen Türk Telekom Ankara gewannen die Türme zum dritten Mal in Folge. Und klettern damit vorübergehend auf den siebten Platz ihrer Gruppe.

200 lautstarke Towers-Fans durften den Erfolg im Inselpark feiern. Das Spiel am Dienstag war die erste Partie, in der die Wilhelmsburger vor deutlich kleinerer Kulisse auftraten. Doch die Stimmung litt darunter nicht, im Gegenteil: Die Zuschauer:innen machten richtig Dampf von den Rängen.

EuroCup: Hamburg Towers schlagen Ankara deutlich

Vom Tip-Off weg waren die Türme vielleicht gerade deshalb so hochkonzentriert. Mit attraktivem und strukturiertem Offensiv-Basketball zogen die Hausherren zum Ende des ersten Abschnitts (27:14) davon. Ein viertelübergreifender 22:2-Lauf, an dem Ray McCallum mit 14 Punkten einen großen Anteil hatte, brachte die Gäste früh in die Bredouille.

Homesley mit 29 Punkten! Hamburg Towers auf Achtelfinal-Kurs in Europa

Auf Comeback-Versuche von Ankara hatten die Towers immer eine Antwort. Im zweiten Viertel war Caleb Homesley dafür zuständig, dass die Führung zur Halbzeit nicht schrumpfte. Der Spieler der Stunde war wieder einmal der prägende Mann bei den Hanseaten. Auf dem Weg zu seinen 29 Punkten versenkte der US-Boy überragende sieben seiner zehn Dreierversuche und schnappte sich elf Rebounds. „Ich glaube wir fangen langsam, uns offensiv und defensiv in diesem Wettbewerb hereinzufinden“, sagte der Matchwinner.

Dank ihres Spitzenspielers konnten die Türme im dritten und vierten Viertel ihre Führung weiter ausbauen. Die Gäste aus der Türkei konnten mit dem Dreierregen (15 Distanztreffer) der Hamburger nicht mithalten und leisteten sich zu viele Ballverluste.