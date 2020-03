„Uns fehlt es an Intelligenz”: Towers verlieren in Göttingen achtes Spiel in Folge

Die Negativserie der Hamburg Towers geht weiter: In Göttingen verloren die Wilhelmsburger auch das achte Spiel in Folge, mit dem Endergebnis von 95:101 auf der Anzeigetafel schlurften sie vom Platz. Dabei waren sie – wie so oft – nah dran, endlich mal wieder zu triumphieren.

Wie schon fast gewohnt starteten die Towers schwach. Nur zwei Punkte nach drei Minuten, auch die „Strengt euch an"-Aufforderung von Mike Taylor in der Auszeit brachte nur langsam Aufschwung. Seine Spieler wirkten nicht auf der Höhe, ließen sich überrennen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die erste Halbzeit war eine Halbzeit zum Vergessen. Die Towers fanden keine Mittel gegen stark aufspielende Göttinger; schnelle Spielzüge, viele Pässe, versenkte Dreier – die Hamburger schienen kurz vorm Kollabieren, waren zwischenzeitlich mit 24 Punkten hinten. Taylor stand mit rotem Kopf an der Seitenlinie. Nach 20 Minuten führte Göttingen 58:37. Mühelos, wie es wirkte.

Hamburg Towers: Michael Carrera mit Bestleistung

Nur ein Mann versuchte vehement, sich gegen das Schicksal zu stemmen: Michael Carrera, der wie gewöhnlich mit viel Leidenschaft zockte, reboundete und punktete, Motivator und Leader war. 31 Zähler bedeuteten eine neue Karrierebestleistung des Venezolaners. Gebracht hat es am Ende leider nichts.

Denn obwohl die Towers kämpferisch ins Spiel zurückkamen, im letzten Viertel sogar auf fünf Zähler verkürzten, waren es vor allem individuelle Fehler, die entscheidend waren. Sinnbildlich: Routinier Jorge Gutiérrez warf einen Einwurf kurz vor Schluss ins Leere, Göttingen rannte mit dem Sieg davon.

„Uns fehlt es an Intelligenz", sagte ein etwas angefressener Rückkehrer Heiko Schaffartzik, der zuletzt verletzt ausgefallen war. „Wir müssen die Läufe unserer Gegner minimieren, stoppen. Dann können wir Spiele auch gewinnen."