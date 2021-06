St. Paulis Torwart-Frage: Darum könnte Brodersen Himmelmann ersetzen

Der FC St. Pauli hat zuletzt extrem enttäuscht, kassierte drei Niederlagen in Folge und blieb in nun schon acht Partien ohne Sieg. Klar, dass Trainer Timo Schultz was ändern muss. Das gilt nicht nur für die Einstellung seiner Truppe, sondern auch für das Personal. Der „Kicker“ berichtet, dass ein Torwart-Wechsel bevorsteht: Svend Brodersen soll offenbar den jahrelangen Stammkeeper Robin Himmelmann ersetzen.

Der war bereits in der vergangenen Saison unter Jos Luhukay nicht mehr unumstritten, durfte aber mangels Alternative und der Tatsache, dass er sich nach dem Corona-Re-Start wieder erholte, zwischen den Pfosten bleiben.

Torwart-Frage beim FC St. Pauli: Svend Brodersen könnte Robin Himmelmann ersetzen

Doch die letzten Wochen brachten die Entscheidungsträger ins Grübeln. Schultz nach dem 1:2-Desaster in Braunschweig: „Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, die alten Erbhöfe zu streichen.“

Da dürfte er vor allem an Himmelmann gedacht haben. Dem 31-jährigen Routinier werden mitentscheidende Gegentore bei drei der letzten vier Pleiten angelastet.

FC St. Pauli: Svend Brodersens Vorteile gegenüber Dennis Smarsch

Weil man zu Saisonbeginn noch von Himmelmann überzeugt war, wurde keine neue Nummer eins, sonders mit Dennis Smarsch ein Talent geholt, das Druck ausüben sollte. Doch offensichtlich ist Smarsch (21) noch nicht so weit.

Deshalb wird Schultz, wenn er denn seine Wechselgedanken in die Tat umsetzt, auf Svend Brodersen setzen.

Der 23-Jährige gilt als Mentalitätsmonster, er ließ sich im Training nie durch seine Dauerrolle als Nummer zwei frustrieren, gab immer Vollgas und hat dem Vernehmen nach ein gutes Standing bei den Mannschaftskollegen.