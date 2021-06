St. Paulis Lazarett: Sorgen um Zander, aber zwei machen Hoffnung

Der FC St. Pauli und seine Verletztenmisere – ein Thema, dass sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre zieht. Auch aktuell haben die Kiezkicker wieder einige Ausfälle zu beklagen, im Test gegen Aarhus kam ein weiterer hinzu. Dafür sorgen zwei Rückkehrer für Hoffnungsschimmer.

Nach 35 Minuten war Schicht im Schacht bei Luca Zander. „Luca relativ schnell gesagt, dass ein Muskel hinten zugemacht hat“, erklärte Trainer Timo Schultz den frühzeitigen Wechsel. „Deshalb haben wir ihn direkt runtergenommen. Da brauche ich ihn nicht mehr bis zur Halbzeit spielen lassen.“

Zander, Lankford und Becker beim FC St. Pauli fraglich

Zander zählt in regelmäßigen Abständen zu den Sorgenkindern bei den Braun-Weißen, war nun aber immerhin zehn Monate am Stück gesund. Nun droht er das Trainingslager zu verpassen, was selten förderlich ist beim Versuch, Duftmarken zu hinterlassen.

Ähnlich sieht es bei Finn Ole Becker und Kevin Lankford, die schlimmstenfalls ebenso in Hamburg bleiben müssen. Dazu gesellt sich in Christopher Buchtmann einer, dessen Rückkehr zurzeit nicht im Ansatz abzusehen ist.

Buballa kehrte gegen Aarhus auf den Platz zurück

Dafür machen andere Hoffnung. Daniel Buballa zum Beispiel, der nach ausgestandenen Problemen mit der Patellasehne gegen Aarhus in der zweiten Hälfte auf dem Platz gestanden hat. Und – nicht minder bedeutsam – Ryo Miyaichi. „Er ist für uns elementar wichtig“, erklärte Schultz: „Du siehst in jeder Aktion, was für eine Qualität er hat. Ihn können wir so nicht eins zu eins ersetzen, dann muss man in aller Deutlichkeit sagen.“

St. Pauli: Vorsichtiger Optimimus in Sachen Ryo Miyaichi

Seit dem Ende der Vorsaison laboriert der pfeilschnelle Japaner an Adduktorenproblemen, doch die scheinen alsbald ausgestanden. Schultz jedenfalls gibt sich vorsichtig optimistisch: „Er hat bei uns letzte Woche schon Einheiten mitgemacht.“