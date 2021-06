St. Pauli – Dresden 0:0: Drama kurz vor Schluss! Kiezkicker nur mit torlosem Remis

Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden haben im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Chance zum Befreiungsschlag verpasst. Die beiden Mannschaften trennten sich im Kellerduell am Freitagabend 0:0. Ein Remis, das weder den Kiezkickern noch dem Tabellenletzten aus Dresden weiterhilft. Vor allem die Gastgeber mussten sich über das Unentschieden ärgern, nachdem sie besonders in der ersten Halbzeit das Gäste-Team ihres Ex-Trainers Markus Kauczinski phasenweise dominiert hatten.

Vor 28.980 Zuschauern machte der FC St. Pauli von Beginn an Druck. Beinahe die gesamte erste Halbzeit ging es in Richtung des Dresdner Torwarts Kevin Broll. Fast ein Dutzend mehr oder weniger klare Torchancen vergaben die Hamburger bisweilen leichtfertig. Allein der auffällige Viktor Gyökeres prüfte Broll (9., 25., 28., 35.) gleich vier Mal. Die beste Möglichkeit hatte Ryo Miyaichi (15.). Dessen Schuss lenkte der Dynamo-Keeper noch an den Pfosten. Ein Offensivspiel der Gäste aus Sachsen fand so gut wie gar nicht statt.

Auch nach dem Wechsel waren die Hanseaten überlegen, aber lange nicht mehr so zwingend wie vor der Pause. Zu selten gelang es ihnen, aussichtsreich in den Dynamo-Strafraum zu kommen. Die Dresdner bemühten sich nun mehr um das Spiel nach vorn, blieben zumeist viel zu harmlos. Kurz vor dem Ende hatte der FC St. Pauli noch Glück: Nach Videobeweis nahm Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) seine Foulelfmeter-Entscheidung zurück. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Hamburger dann Pech bei zwei Aluminiumtreffern.

Aufregung gab es aber auch abseits des Platzes: Bereits vor und während der Partie sorgte ein provokanter Aufkleber mit Kriegs-Assoziationen für Aufsehen. Nach dem Schlusspfiff gab es dann Ausschreitungen im Block der Gästefans, als Anhänger von Dynamo Dresden versuchten, in den Innenraum des Stadions zu gelangen.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+5 Min Latte und Pfosten! Buchtmann flankt scharf in die Mitte und trifft mit seiner Hereingabe nur die Latte. Im Nachschuss kommt Miyaichi völlig frei zum Schuss, trifft aus fünf Metern aber nur den Pfosten. Was für eine Riesenchance zum Siegtor!

90.+4 Min Noch einmal ein langer Ball in die Mitte, Buballa findet Miyaichi. Sein Kopfball landet in den Armen von Torhüter Broll.

90.+2 Min Beide Mannschaften gehen nicht mehr allzu viel Risiko. Es sieht danach aus, als würde es beim torlosen Remis bleiben.

90. Min Vier Minuten Nachspielzeit wird es geben. Was geht noch in diesem Spiel?

88. Min Miyaichi! Coordes bringt den Ball von der linken Seite hoch und weit in die Mitte, wo Miyaichi zum Kopfball hochsteigt. Sein Versuch geht nur knapp am Tor der Dresdner vorbei.

87. Min Der Zweikampf und das Video-Review hat hier noch einmal für große Aufregung gesorgt. Das könnte die letzten Minuten des Spiels noch einmal ankurbeln.

86. Min Für Löwe gibt es zudem die Gelbe Karte.

86. Min Die Entscheidung: Kein Strafstoß! Schlager nimmt den Pfiff zurück – und das dürfte wohl die richtige Entscheidung sein.

85. Min Referee Schlager schaut sich die Szene mehrfach an, das Video-Review dauert ungewöhnlich lange. Er scheint sich nicht ganz sicher zu sein bei dieser Entscheidung.

84. Min Elfmeter für Dresden! Zander geht gegen Löwe hart in den Zweikampf, trifft ihn aber möglicherweise nicht entscheidend. Der Schiedsrichter sieht sich die Szene selbst am Monitor an.

83. Min Auch St. Pauli setzt noch einmal einen Impuls von der Bank: Diamantakos ersetzt Benatelli für die Schlussphase.

80. Min Letzter Wechsel bei Dynamo: Hamalainen kommt für Terrazzino in die Partie.

78. Min Aufregung im Strafraum von St. Pauli! Schmidt kommt im Sechzehner zu Fall, der Unparteiische zeigt aber sofort auf Weiterspielen an. Die Entscheidung war umstritten, aber vermutlich richtig.

77. Min Atik wird von Benatelli im Zweikampf zu Boden gerissen – auch dafür gibt es von Schiedsrichter Schlager die Gelbe Karte.

75. Min St. Pauli wechselt noch einmal aus: Für Becker war es die letzte Aktion, stattdessen kommt nun Buchtmann.

74. Min Becker probiert es einfach mal aus der Distanz, verfehlt das Tor aus mehr als 20 Metern aber um einige Meter.

73. Min Gut 17 Minuten sind regulär noch zu spielen. Was fällt St. Pauli noch ein in der Offensive? Gelingt ihnen noch das entscheidende Tor – oder kann Dresden weiterhin erfolgreich dagegenhalten?

70. Min Miyaichi legt den Ball ab für Sobota, der aus halbrechter Position zum Flanken kommt. Seine Hereingabe wird abgefälscht und dadurch gefährlich für Torhüter Broll, doch landet nur auf dem Tornetz.

67. Min Nächster personeller Tausch bei den Gästen: Kreuzer ist bei Dresden neu auf dem Feld, Wahlqvist geht dafür runter.

65. Min Die ganz großen Chancen wie im ersten Durchgang hat sich St. Pauli in den vergangenen Minuten nicht mehr herausspielen können. Dennoch bleiben die Kiezkicker die klar bessere Mannschaft, eine Führung würde durchaus in Ordnung gehen.

62. Min Zeitgleich wechselt St. Pauli zum ersten Mal aus: Coordes kommt für Gyökeres in die Partie.

62. Min Nächste Gelbe Karte gegen Dresden: Diesmal steigt Petrak zu hart in den Zweikampf ein und wird dafür verwarnt.

61. Min Im Hinspiel gab es übrigens ein spektakuläres 3:3 nach einer zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung von St. Pauli. Heute Abend warten die Fans noch immer auf den ersten Treffer.

58. Min Auch Sobota wird verwarnt, weil er Klingenburg direkt zur Rede stellen möchte. Das war zu viel für den Unparteiischen.

58. Min Erste Verwarnung in diesem Spiel: Klingenburg bekommt für ein Foul an Sobota die Gelbe Karte.

56. Min Beste Möglichkeit für Dresden! Atik hat im Zentrum die Übersicht und legt den Ball nach rechts, wo Schmidt auf einmal im Strafraum auftaucht. Sein Schuss ist gefährlich und streicht nur knapp rechts am Tor vorbei.

55. Min Langsam zeigt sich aber wieder ein ähnliches Bild wie vor der Pause: St. Pauli drängt nach vorne, Dresden versucht zu verteidigen. Der einzige Unterschied sind die Entlastungsangriffe, die sich Dynamo gelegentlich erspielen kann.

53. Min Ohlsson spielt einen starken Doppelpass mit Gyökeres und kommt so bis an die Grundlinie im Strafraum. Seine flache Hereingabe findet Veerman, doch dieser kann den Ball nicht richtig kontrollieren, steht zudem mit dem Rücken zum Tor – und kommt nicht zum Abschluss.

51. Min Von Dresden-Coach Kauczinski, der heute auf seinen Ex-Verein St. Pauli trifft, hat es in der Pause offenbar eine deutliche Ansprache gegeben. Dresden kommt besser aus der Kabine und bemüht sich nun auch um Offensivaktionen.

49. Min Große Aufregung gab es übrigens auch abseits des Platzes: Geschmacklose Aufkleber mit einer Anspielung auf die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg erregten die Gemüter zahlreicher Fans.

47. Min In der Pause hat es einen Wechsel bei Dresden gegeben: Klingenburg ersetzt Horvarth im zweiten Durchgang.

46. Min Weiter geht’s am Millerntor.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Nach den ersten 45 Minuten steht es noch immer 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden. Angesichts der zahlreichen Chancen für die Kiezkicker ist das aber fast schon glücklich für die Gäste, die offensiv bislang noch kaum zum Zuge kamen. St. Pauli schaffte es aber – nicht zuletzt auch aufgrund des starken Torhüters Broll – noch nicht, in Führung zu gehen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45. Min Zwei Minuten Nachspielzeit wird es geben, ehe sich beide Mannschaften erst einmal in die Kabinen verabschieden.

41. Min Vier Minuten sind es noch bis zur Pause. St. Pauli spielt weiter rund um den Strafraum der Dresdner und sucht die Lücke. Es fehlt nur noch der präzise Abschluss – und das Tor.

37. Min Dresden hat bislang noch kein Mittel gegen mutige Kiezkicker gefunden, die möglichst noch vor der Pause den ersten Treffer erzielen möchten.

34. Min Erneut geht es über die linke Seite, erneut über Miyaichi. Es gibt den sechsten Eckball für St. Pauli, den einmal mehr Broll in der Mitte abfängt.

31. Min St. Pauli ist in der ersten halben Stunde die klar bessere Mannschaft gewesen und drängt inzwischen regelrecht auf das Führungstor. Broll im Dresdner Tor verhinderte das aber gleich mehrfach.

28. Min Wieder Gyökeres! Ein schneller Einwurf auf der linken Seite ermöglicht es Miyaichi, ungestört zu flanken. In der Mitte kann Gyökeres den Ball annehmen und dann abschließen, doch Broll im Tor der Gäste streckt sich und lenkt ihn gerade noch um den Pfosten. Beste Chance für St. Pauli bisher!

27. Min Nächste Behandlungspause bei den Gästen, diesmal hat es Horvath im Mittelkreis erwischt. Auch für ihn scheint es aber weiterzugehen.

24. Min Erneut steht Dynamo-Keeper Broll im Mittelpunkt! Gyökeres schließt aus ziemlich spitzem Winkel ab, sein Schuss wird von Broll zunächst noch pariert. Im Nachfassen hat der Dresdner Schlussmann die Hand auf dem Ball, aber Veerman rauscht heran und stochert nach. Es gibt Freistoß für die Gäste.

22. Min Dresden kommt erstmals in der Offensive in die Gefahrenzone, weil Schmidt nicht entscheidend angegriffen wird und gleich mehrere Verteidiger stehen lässt. Seine Hereingabe kann von Östigard jedoch zur Ecke geklärt werden.

20. Min Buballa setzt sich im Mittelfeld gut durch und sucht Veerman auf halbrechts. Mit einem Kontakt nimmt er den Ball an und schließt dann mit einem Lupfer in die lange Ecke ab, der aber knapp neben das Tor fliegt.

17. Min St. Pauli hat den deutlich besseren Start in diese Partie erwischt und hatte bereits mehrere sehr gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Dresden sucht noch nach den ersten offensiven Aktionen.

15. Min Pfosten! Miyaichi geht ins Dribbling und marschiert bis in den Strafraum der Gäste. Nach einem Übersteiger schließt er aus zehn Metern ab, scheitert aber an Broll im Tor – der den Ball gerade noch an den rechten Pfosten lenken kann, von wo aus er ins Toraus springt.

12. Min Das muss das 1:0 sein! Miyaichi leitet den Ball mit der Hacke weiter auf Veerman, der vor dem Tor noch einmal querlegt. Gyökeres vergibt aber aus kürzester Distanz – aber der Treffer wäre ohnehin aberkannt worden, weil Veerman beim Zuspiel im Abseits stand.

11. Min Jetzt probiert es auch Dresden einmal offensiv und kommt über Löwe auf der linken Seite nach vorne. Seine Flanke landet aber in den Armen von St. Pauli-Schlussmann Himmelmann.

9. Min Erste gute Chance für St. Pauli! Gyökeres versucht es aus der Distanz, doch sein Versuch aus rund 20 Metern kann von Dresden-Torhüter Broll zur Ecke abgewehrt werden.

8. Min Atik liegt plötzlich am Boden und hält sich das linke Knie. Es sah zunächst danach aus, als sei er ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen.

7. Min Ohlsson setzt sich auf dem linken Flügel gut durch und marschiert in den Strafraum der Dresdner. Es gibt die erste Ecke in diesem Spiel – die bleibt aber ungefährlich.

6. Min Foul von Husbauer an Miyaichi gut 25 Meter vom Tor entfernt. Sobota versucht es, bleibt aber in der Abwehr der Gäste hängen.

5. Min Dresden attackiert früh und versucht die Gastgeber, bereits an der Mittellinie unter Druck zu setzen.

3. Min Beide Mannschaften beginnen zunächst vorsichtig. Sobota sucht Gyökeres mit einem langen Pass in die Spitze, erreicht ihn dort aber nicht.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!

– Die beiden Teams laufen ins Stadion ein, die Kapitäne treffen sich zur Seitenwahl. In wenigen Augenblicken geht’s los!

– Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Daniel Schlager aus Rastatt. Der erst 30 Jahre junge Unparteiische, der hauptberuflich als Bankkaufmann arbeitet, leitet zum fünften Mal eine Partie mit Beteiligung der Kiezkicker. Die Bilanz: drei Siege und nur eine Niederlage für St. Pauli.

– Die Gäste aus Dresden beginnen mit folgender Startelf: Broll – Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Löwe – Petrak, Husbauer – Horvath, Atik, Terrazzino – Schmidt

– Damit kehrt Finn Ole Becker zurück in die Startelf der Kiezkicker, Johannes Flum muss stattdessen auf die Bank ausweichen.

– Mit dieser Aufstellung will St. Pauli-Trainer Jos Luhukay am Millerntor punkten: Himmelmann – Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson – Benatelli, Becker – Miyaichi, Sobota, Gyökeres – Veerman

– St. Pauli könnte sich mit einem Sieg auf bis zu vier Punkte vom Relegationsplatz und fünf Punkte von den Abstiegsrängen distanzieren. Dresden hingegen wäre mit einem Dreier nur noch einen Zähler von Relegationsrang 16 und zwei von einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

– Es ist eine Art Kellerduell am Millerntor: St. Pauli, aktuell auf Platz 15 der Tabelle, trifft auf Schlusslicht Dynamo Dresden. Beide hoffen auf wichtige Punkte im Abstiegskampf.

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Freitagabend! Der FC St. Pauli empfängt heute Dynamo Dresden. Anstoß der Partie am Millerntor ist um 18.30 Uhr.