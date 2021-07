St. Pauli – Aue 2:1: Kiezkicker sammeln wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Der FC St. Pauli hat gegen Erzgebirge Aue wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay hat nach dem 2:1 (2:0) nun 38 Punkte auf dem Konto und damit sieben mehr als Wehen Wiesbaden auf dem ersten Abstiegsplatz. Dimitrios Diamantakos (22.) und Henk Veerman (41.) trafen für die Kiezkicker, Sören Gonther (74.) verkürzte kurz vor Schluss. Diamantakos verschoss zudem einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+4 Min Gyökeres steigt hart gegen Torhüter Männel ins Luftduell ein. Der Keeper bleibt liegen, es gibt wohl noch ein paar Sekunden extra.

90.+3 Min Testroet hat das 2:2 auf dem Fuß! Hochscheidt flankt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Testroet zum Abschluss kommt. Himmelmann rettet mit einer starken Parade.

90.+2 Min Die Chance zur Entscheidung! Coordes setzt sich hervorragend auf der linken Seite durch, geht ins Eins-gegen-Eins und taucht alleine vor Männel auf. Seine flache Hereingabe können die Auer jedoch in letzter Sekunde klären.

90.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt. Vier Minuten muss St. Pauli noch durchhalten, um die drei Punkte am Millerntor zu behalten.

90. Min Auch dieser wird von Knoll kurz ausgeführt auf Gyökeres, der den Ball jedoch verliert.

89. Min Knoll und Coordes spielen sich den Ball auf der linken Außenbahn zu und bekommen nochmal einen Freistoß.

88. Min Letzter Wechsel bei Aue: Sessa kommt für Kempe, der leicht angeschlagen wirkt.

87. Min Die Gastgeber versuchen, das Spiel jetzt zu kontrollieren und den Ball möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten. Aue lauert auf Konterchancen und auf einen möglichen Lucky Punch.

85. Min Bei St. Pauli kommen ebenfalls frische Kräfte von der Bank: Knoll und Tashchy ersetzen Veerman und Becker.

84. Min Auswechslung auf Seiten der Gäste: Samson kommt bei Aue, dafür geht Strauß runter.

82. Min Acht Minuten plus Nachspielzeit sind noch auf der Uhr. Was geht noch in dieser Partie? Schafft es St. Pauli, den Vorsprung über die Zeit zu bringen?

80. Min Und St. Pauli wechselt offensiv: Gyökeres kommt neu, dafür geht Diamantakos runter.

79. Min Auch bei Aue gibt es nun eine Gelbe Karte: Strauß kassiert seine dritte Verwarnung in dieser Saison.

77. Min Bei St. Pauli deutet sich noch einmal ein Wechsel an, eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Gyökeres wird gleich ins Spiel kommen.

74. Min Das hatte sich angedeutet – und jetzt ist es passiert! Nach einer Ecke von der linken Seite wird Gonther von Buballa völlig alleine im Fünfmeterraum gelassen und kann aus kurzer Distanz zum 1:2 einköpfen. Ausgerechnet Gonther, der selbst fünf Jahre lang bei St. Pauli gespielt hatte, macht das Spiel noch einmal spannend.

74. Min Tor für Aue! Gonther verkürzt auf 1:2!

72. Min Während Aue hier um den Anschluss kämpft, hat Karlsruhe parallel das 2:1 erzielt. Das macht es umso wichtiger für St. Pauli, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

70. Min Das hätte es sein können! Eine flache Flanke von der linken Seite kommt scharf in den Strafraum, wo Testroet und Daferner beide verpassen und im Fünfmeterraum am Ball vorbeirutschen.

69. Min Die Gäste haben nun immer mehr Drang nach vorne und wollen den Anschlusstreffer. Cacutalua versucht es aus der Distanz, aber Himmelmann ist zur Stelle.

66. Min Aue wechselt zweimal offensiv: Mit Daferner und Testroet kommen zwei Stürmer neu ins Spiel, Nazarov und Zulechner verlassen das Feld.

64. Min Diamantakos fasst sich ein Herz und geht ins Dribbling gegen zwei Gegenspieler. Aus halblinker Position kommt er aus gut 15 Metern zum Abschluss, trifft aber nur das Außennetz.

63. Min Sobota hat viel Platz, zieht aber nach innen und macht das Spiel damit unnötig eng. Er versucht es noch einmal über die linke Seite, die Chance ist aber bereits dahin.

62. Min Während hier und in Karlsruhe noch alles unverändert ist, gibt es reichlich Tore in Darmstadt: Dort steht es zwischenzeitlich 2:2 zwischen dem SVD und Hannover 96.

60. Min So ist es: Viet muss runter und wird abseits des Platzes weiter behandelt. Für ihn kommt Benatelli ins Spiel.

59. Min Viet ist angeschlagen und muss behandelt werden. Es sieht nicht so aus, als könnte der Youngster weiterspielen.

57. Min Aue ist jetzt am Drücker. Hochscheidt und Kempe kommen ins Zwei-gegen-Zwei-Duell tief in der gegnerischen Hälfte. Kempe bekommt den Pass an die Strafraumkante, doch sein Schuss kann im letzten Augenblick noch geblockt werden.

55. Min Coordes erobert im Mittelfeld den Ball und marschiert bis an den gegnerischen Strafraum. Dort legt er ihn auf die linke Außenbahn zu Diamantakos, dessen flache Flanke aber nicht wieder bei Coordes ankommt.

54. Min Fast das 1:2! Riese bringt ein Freistoßflanke von der rechten Seite in die Mitte, wo Cacutalua am zweiten Pfosten komplett alleine gelassen wird. Aus zwei Metern kommt dieser zum Kopfball, setzt ihn aber knapp neben das Tor. Glück für St. Pauli!

51. Min Der Eckstoß fliegt lang und weit in den Strafraum, doch Himmelmann kann ihn problemlos aus der Luft abfangen.

50. Min Aue hat noch nicht aufgesteckt und versucht, weiter nach vorne zu arbeiten. Eine Flanke bleibt aber bei Viet hängen, der zur Ecke klärt.

48. Min St. Pauli fordert den nächsten Strafstoß! Strauß bekommt den Ball im Fünfmeterraum an den Arm, befindet sich aber rückwärts im Fallen. Die Situation wird überprüft, vom Schiedsrichtergespann aber nicht als elfmeterwürdig beurteilt.

47. Min Beide Klubs haben gewechselt: Bei St. Pauli ersetzt Coordes Penney, bei Aue kommt Kiezklub-Schreck Hochscheidt (drei Tore in den vergangenen beiden Spielen gegen St. Pauli) für Krüger.

46. Min Weiter geht’s mit der zweiten Hälfte.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Und damit ist Pause am Millerntor! Für St. Pauli ist das 2:0 ein sehr erfreulicher Zwischenstand nach 45 Minuten, immerhin war die Partie eigentlich lange Zeit ausgeglichen. Zu Beginn hatte Aue sogar die besseren Gelegenheiten, wurde aber von dem Führungstor durch Diamantakos (22.) überrascht. Das brachte St. Pauli besser ins Spiel, Veerman (41.) erhöhte wenig später. Mit dem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit wäre sogar eine noch höhere Pausenführung möglich gewesen. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Diamantakos verschießt! Er setzt den Elfmeter flach, unplatziert und ohne Druck zentral auf das Tor, Männel kann ihn mit den Füßen abwehren.

45.+1 Min Und für das Foul gibt es zudem die Gelbe Karte gegen Rasmussen, es ist seine fünfte Verwarnung in dieser Saison.

45. Min Elfmeter für St. Pauli! Rasmussen bringt Zander zu Fall und der Unparteiische zeigt auf den Punkt,

43. Min Zwei Chancen, zwei Tore! St. Pauli zeigt sich heute Nachmittag gnadenlos effektiv. Es war erst der vierte Schuss aufs Tor von St. Pauli, die Gäste haben neun Versuche abgegeben. Kurz vor der Pause steht es aber 2:0 für St. Pauli.

41. Min Veerman trifft zum 2:0 – und wieder kommt es mitten in die beste Phase der Auer. Penney bringt eine Flanke von der linken Seite punktgenau auf Veerman in die Mitte, der den Ball am Elfmeterpunkt annehmen kann und ihn dann nicht einmal richtig trifft, aber irgendwie an Torhüter Männel vorbei über die Linie drückt.

41. Min Tor für St. Pauli! Veerman erhöht auf 2:0!

40. Min Gefährliche Ecke! Cacutalua ist mit nach vorne aufgerückt und wird bei einem Eckstoß völlig alleine gelassen. Er nimmt den Ball direkt und verzieht aus zehn Metern nur knapp.

38. Min Gute Chance für Aue! Kempe leitet einen Pass mit der Hacke auf Krüger weiter, der lange zögert und bis zur Grundlinie läuft. In der Mitte wäre Zulechner einschussbereit gewesen, doch Östigard bekommt den Fuß noch dazwischen.

37. Min In der Tabelle hat sich ein bisschen was getan: Stuttgart glich soeben in Karlsruhe aus. Durch die eigene Führung hier gegen Aue hat St. Pauli nun plötzlich wieder sieben Punkte Vorsprung auf die Plätze 16 und 17.

35. Min Diamantakos wird mit einem langen Ball angespielt und kommt dort in den Zweikampf mit Gonther, setzt sich aber zu körperlich ein. Der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul.

32. Min Fast das 2:0 von Diamantakos! Diesmal bekommt er den Ball von der rechten Seite von Zander auf den Fuß gelegt, doch aus der Distanz schießt er ihn knapp über das Tor.

29. Min St. Pauli ist seit dem Führungstor besser im Spiel und hat die Offensiv-Bemühungen der Auer ein wenig gedämpft. Das 1:0 hat den Gastgebern sichtlich gutgetan.

27. Min Es wird etwas ungemütlicher auf dem Platz. Nach einem Zweikampf zwischen Diamantakos und Gonther geraten die beiden aneinander, immer wieder kommt es jetzt im Mittelfeld zu kleinen Nickeligkeiten.

24. Min Die Führung kommt aus dem Nichts, denn es war die erste echte Offensivaktion der Kiezkicker. Vielmehr war Aue eigentlich dem 0:1 näher gewesen – doch am Ende sorgt Diamantakos bislang für den Unterschied.

22. Min St. Pauli führt! Penney erobert auf der linken Seite den Ball und setzt Ohlsson auf dem Flügel in Szene. Kurz vor der Grundlinie flankt er flach in den Strafraum, wo Diamantakos aus gut zehn Metern Torentfernung im Strafraum lauert und den Ball wuchtig im Tor unterbringt.

22. Min Tor für St. Pauli! Diamantakos bringt die Kiezkicker in Führung!

21. Min Zander schnappt sich auf dem rechten Flügen den Ball und dribbelt in die Mitte. Dort versucht er es mit einem Doppelpass mit Veerman, doch dessen Rückpass auf Zander kommt nicht mehr an und Aue klärt an der Strafraumgrenze.

19. Min Riesenchance für Nazarov! Penney verliert den Ball auf der rechten Seite an Zulechner, der schnell schaltet und in die Mitte flankt. Dort wartet Nazarov, von dem Zander zu weit weg ist, doch er kann den Ball im Fallen nicht auf das Tor bringen und schießt ihn aus kurzer Distanz knapp über die Querlatte.

17. Min Wieder Aue! Zulechner schickt Kempe auf der linken Seite, der plötzlich frei in Richtung Strafraum marschieren darf. Mit einer flachen Hereingabe will er Krüger anspielen, findet ihn aber nicht, weil Penney rechtzeitig zur Stelle ist und den Pass abfängt.

16. Min Es gibt die nächste Gelbe Karte gegen den Kiezklub: Penney steigt im Mittelfeld ungeschickt in den Zweikampf mit Strauß ein und kassiert dafür Gelb.

14. Min Buballa und Ohlsson behindern sich im Mittelfeld gegenseitig und ermöglichen Aue damit einen guten Konter. Zulechner profitiert zwar von dem Fehler, schießt den Ball letztlich aber aus der Distanz deutlich über das Tor.

12. Min Der Freistoß wird von Nazarov getreten, ist aber viel zu unplatziert und landet halbhoch in der Mauer der Kiezkicker.

11. Min Erste Verwarnung in dieser Partie: Östigard bringt Krüger zentral vor dem Strafraum zu Fall. Es gibt Gelb und Freistoß aus aussichtsreicher Position.

10. Min Krüger versucht es! Nach einem abgeblockten Schuss von Riese kommt der Ball wieder zurück zu den Auern. Eine Flanke von der rechten Seite erreicht Krüger im Zentrum, der aus sechs Metern frei zum Kopfball kommt, aber nur das Außennetz trifft.

8. Min Schlechte Nachrichten gibt es für alle St. Pauli-Fans aus Karlsruhe: Der KSC führt inzwischen mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Damit verkürzt sich der Vorsprung des Kiezklubs auf den Relegationsplatz auf aktuell nur noch drei Punkte.

5. Min Krüger wird mit einem Pass tief in die Hälfte des FC St. Pauli gesucht und geht dort ins Dribbling gegen Zander und Östigard. Das Abwehr-Duo kann die Situation klären.

4. Min Die Gäste aus Auge beginnen in den ersten Augenblicken dieser Partie etwas mutiger, St. Pauli muss sich erst einmal noch ins Spiel finden.

2. Min Sobota versucht erstmals in die Offensive zu kommen. Sein Pass auf Diamantakos in die Spitze wird allerdings abgefälscht, es gibt nur Einwurf.

1. Min Los geht’s am Millerntor!

Anpfiff!

– Die beiden Mannschaften laufen ein und versammeln sich um den Mittelkreis. In wenigen Augenblicken beginnt die Partie!

– Und so startet Erzgebirge Aue in die Partie: Männel – Cacutalua, Gonther, Rasmussen – Strauß, Riese, Fandrich, Kempe – Nazarov – Zulechner, Krüger

– Damit nimmt Trainer Jos Luhukay erneut zahlreiche Veränderungen vor, diesmal vier: Daniel Buballa, Finn Ole Becker, Matt Penney und Henk Veerman kehren in die Startelf zurück, dafür müssen Marvin Senger, Johannes Flum, Ryo Miyaichi und Viktor Gyökeres weichen.

– Mit dieser Startelf beginnt der FC St. Pauli: Himmelmann – Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson – Viet, Sobota, Becker, Penney – Veerman, Diamantakos

– Für Aue hingegen scheint die Saison bereits gelaufen zu sein. Mit 41 Punkten stehen die Auer aktuell auf Platz neun und haben zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, aber auch elf Rückstand auf den Tabellendritten Stuttgart.

– Denn: Nach den Niederlagen der Konkurrenten Osnabrück (0:2 gegen Bochum) und Nürnberg (0:1 gegen Fürth) gestern könnte sich St. Pauli auf bis zu acht Punkte von dem Relegationsplatz bzw. neun Zähler vom ersten direkten Abstiegsplatz distanzieren.

– Die Kiezkicker könnten heute einen ganz wichtigen Sieg einfahren. Gelingt ein Dreier gegen Aue, wäre das ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt!

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Sonntagnachmittag! Der FC St. Pauli trifft heute auf Erzgebirge Aue, Anstoß ist um 13.30 Uhr.