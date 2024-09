Werder Bremen – FC Bayern München Tipp & Prognose | 21.09.24

Noch ungeschlagene Bremer erwarten die Tormaschine aus Bayern. Sowohl aus den Spielen zuletzt als auch dem Direktvergleich ergibt sich eine Favoritenstellung automatisch. Die Spannung ergibt sich durch den Heimvorteil und die englische Woche, in der die Gäste ein Torfestival zelebrierten.

Werder Bremen – Prognose und Formcheck

Werder Bremen konnte trotz Unterzahl ab der 60. Minute aus einem 1:1 noch einen 2:1-Auswärtssieg in Mainz erkämpfen. Zuvor gab es einen Zähler beim 0:0 gegen Borussia Dortmund und im ersten Spiel teilte man sich ebenfalls beim 2:2 in Augsburg die Punkte. Die Gastgeber stehen mit einer 1-2-0 bei 4:3 Toren auf dem 8. Platz der Tabelle.

Beim Spiel muss Trainer Ole Werner auf Marco Friedl durch die Rote Karte vom Spiel in Mainz verzichten. Auch Justin Njinmah, Oliver Burke und Milos Velkovic werden bisher nicht wieder fit. Insgesamt wird Werder Bremen die schwere Aufgabe haben, sich defensiv gut zu organisieren und im Gegenzug trotzdem eigene Chancen kreieren zu müssen. Da mit Amos Pieper ein weiterer Innenverteidiger gesperrt ist, bleibt im Heimspiel vermutlich nur die Flucht nach vorn.

Voraussichtliche Aufstellung: Zetterer – Pieper, Stark, A. Jung – Weiser, Lynen, Köhn – Schmid, Stage – Ducksch, Grüll

FC Bayern München – Prognose und Formcheck

Der FC Bayern München ist perfekt in die Saison gestartet. Sowohl in der Bundesliga mit zuletzt einem 6:1-Auswärtssieg bei Holstein Kiel als auch in der Champions League. Dort gelang am Dienstag ein Kantersieg mit 9:2 gegen Dinamo Zagreb. Hierbei stellte der Spieler Harry Kane mit drei Elfmetertoren einen neuen Rekord auf.

Man sieht an den letzten Ergebnissen der Bayern, dass sie derzeit kaum zu schlagen sind. Zwar machte Manuel Neuer beim Spiel in der Königsklasse ungewollt akrobatische Übungen und ließ sich in der zweiten Halbzeit auswechseln, eine Gefahr für die Aufstellung in Bremen gibt es nicht. FCB-Coach Vincent Company und sein Team blicken also selbstbewusst auf die Partie am Samstag im hohen Norden.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Der direkte Vergleich beider Teams

Die beiden Urgesteine der Bundesliga sind schon viele Male aufeinandergetroffen. Die Statistik der letzten 20 Spiele sieht hier eine deutliche 1-1-18 zugunsten der Bayern. Aber ausgerechnet das letzte Spiel zwischen diesen beiden konnte Werder Bremen auswärts im Januar 2024 mit 1:0 gewinnen!

Die Gesamtbilanz sieht in 114 Bundesliga-Partien eine 61-26-27 aus Sicht der Bayern. Das letzte Unentschieden gelang Werder Bremen ebenfalls auswärts beim 1:1 Ende November 2020. Ansonsten steht die Dominanz der Bayern wie ein Fels in der Brandung und es ist nur eine Frage der Höhe im Ergebnis, so scheint es.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 21.09.2024

Samstag, 21.09.2024 Anstoß: 15:30 MESZ

15:30 MESZ Ort: Weserstadion in Bremen

Weserstadion in Bremen Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Bremen – Bayern Tipp und abschließende Prognose: Bayern München über 2,5 Tore

Unser Werder Bremen – FC Bayern Tipp lautet: Über 2.5 Tore für den FCB zu einer 1.93-Quote bei Bet-at-home. Wenn Harry Kane allein schon so wirbelt wie zuletzt, könnte er es mit den drei oder mehr Toren auch im Alleingang schaffen.

