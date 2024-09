VfB Stuttgart – Borussia Dortmund: Prognose & Tipp | 22.09.24

Beide mussten unter der Woche in der Königsklasse antreten. Vor der Rückkehr von Guirassy zu seinem Ex-Klub gewann er mit seinem BVB 3:0 und Stuttgart verlor in einem guten Spiel bei Real Madrid. Dafür konnte der VfB in der letzten Saison zweimal in der Liga und einmal im Pokal gegen Dortmund gewinnen. Wer diesmal die Nase vorn haben wird, ist ungewiss.

VfB Stuttgart – Prognose & Formcheck

Der Start für den VfB war nicht so gelungen durch die Niederlage in Freiburg, dann bekam Stuttgart aber scheinbar die Kurve nach dem deutlichen Auswärtssieg im Pokal bei Preußen Münster. Doch so spektakulär wie das 3:3 zu Hause gegen Mainz in der Folge auch war, so gibt es hierfür auch nur einen Zähler. Den ersten richtigen Erfolg dieser Saison erlangt man durch den Auswärtssieg in Gladbach und hierauf möchte man weiter aufbauen.

Eine hervorragende Leistung zeigte man ebenfalls bei der zu hohen 1:3-Niederlage bei Real Madrid. Mit diesem Wissen im Rücken, dort im Bernabéu ein gutes Spiel abgeliefert zu haben, stellt man sich am Sonntag dem Gegner Borussia Dortmund. Der VfB Stuttgart muss auf Justin Diehl wegen seiner verletzten Schulter verzichten und ansonsten fehlen die bekannten Langzeitverletzten.

Die Schwaben haben bewiesen, dass sie auch ohne die Abgänge eine funktionierende Mannschaft zu stellen in der Lage sind. Daher kann man Stuttgart in diesem Top-Spiel einiges zutrauen.

Voraussichtliche Aufstellung: Nübel – Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Rieder, Millot – Undav – Demirovic

Borussia Dortmund – Prognose & Formcheck

Der BVB musste ebenfalls in der Champions League antreten. Am Mittwoch konnte beim FC Brügge mit 3:0 gewonnen werden, obwohl die ersten 75 Minuten eher zäh waren und sogar den Gastgebern einige Chancen boten. Mit der Qualität der Bank und dem Ex-Stuttgarter Serhou Guirassy kam dort die Wende. In der Bundesliga lieferten sich der BVB und Heidenheim nach dem 0:0 in Bremen einen ordentlichen Kampf, aus dem die Borussia am Ende mit einem 4:2 als Sieger hervorging.

Borussia Dortmund hat keine Ausfälle, lediglich Giovanni Reyna fällt weiterhin aus, mit seiner leichten Zerrung. Ansonsten hat BVB-Coach Nuri Şahin eine genügend große Auswahl an Spielern, die er zum Rotieren bringen und im Zweifel in der Schlussphase eines Spiels einsetzen kann.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – Anton, Süle, N. Schlotterbeck – Ryerson, F. Nmecha, P. Groß, Adeyemi – Malen, Brandt – Guirassy

Der direkte Vergleich beider Teams

Im Direktvergleich hat der VfB Stuttgart in den letzten Spielen deutliche Vorteile. In der letzten Saison 2023/24 konnte der VfB Stuttgart mit 2:1 zu Hause, 1:0 im Rückspiel und mit 2:0 im Pokal gewinnen. Aus den letzten zehn Spielen ergibt sich aber eine Statistik von 4-1-5 aus Sicht des VfB. Über die gesamte Bundesligazeit hinweg gestaltet sich der Vergleich ebenfalls ähnlich ausgeglichen mit einer 42-25-41.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 22.09.2024

Sonntag, 22.09.2024 Anstoß: 17:30 Uhr MESZ

17:30 Uhr MESZ Ort: MHP Arena Stuttgart

MHP Arena Stuttgart Schiedsrichter: TBA

TBA Live bei: DAZN

VfB Stuttgart – BVB Tipp und abschließende Prognose: Gesamt über 3,5 Tore

Unser VfB Stuttgart – Borussia Dortmund Tipp lautet: Gesamt über 3,5 Tore zu einer 2.10 Quote bei Neo.bet. Mit einem Heimsieg würde der VfB Stuttgart nach Punkten mit Dortmund gleichziehen. Daher ist mit einem abwechslungsreichen Spiel und einigen Toren zu rechnen.

