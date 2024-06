Türkei – Georgien bei der EM 2024: Vorschau, Tipp & Prognose

Die UEFA EURO 2024 ist schon im vollen Gange, fast alle Gruppen haben ihre Auftaktspiele absolviert. Den Abschluss bildet am Dienstag, den 18. Juni, die Gruppe F. Und da kommt es zuerst zum Duell zwischen der Türkei und Georgien. Diese Partie der Europameisterschaft wird um 18 Uhr in Dortmund angepfiffen

Nutze den exklusiven Bonuscode „mopo10“ und sichere dir 10 € in Freiwetten für deine EM-Tipps bei Neo.bet!

Türkei Prognose: Starke Qualifikation, schwache Vorbereitung

In der Qualifikation für diese Europameisterschaft hat die Türkei eindrucksvoll ihre Klasse bewiesen – und das gegen Nationen wie Wales oder auch Kroatien. Doch damit steigt auch der Druck auf Trainer Vincenzo Montella, denn nun erwarten die Fans endlich ein Weiterkommen in die K.o.-Runde.

Dass die türkische Nationalmannschaft aber noch lange nicht zu den Top-Nationen im europäischen Fußball zählt, offenbarte sich in einem der letzten Testspiele vor der EURO 2024. Da setze es in Österreich eine herbe 1:6-Pleite. Auch wenn einige Stars geschont wurden, so war das doch ein Alarmsignal, dass der Kader in der Breite noch ausbaufähig ist.

Die voraussichtliche Aufstellung: Günok – Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür – Calhanoglu, Ayhan – Kahveci, Kökcü, Aktürkoglu – Yilmaz

Prognose Georgien: Außenseiter mit einem Supertalent

Georgien ist der große Außenseiter dieser Europameisterschaft. Das Team um Trainer Willy Sagnol, der den deutschen Fans aus seiner Zeit beim FC Bayern München bekannt sein dürfte, wurde in der Qualifikation nur Vierter seiner Gruppe, setzte sich dann aber in den Playoffs im Elfmeterschießen gegen Griechenland durch.

Die Georgier setzen auf eine gut organisierte Defensive und schnelle Konter. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei Khvicha Kvaratskhelia gerichtet sein, der als der talentierteste Spieler seines Landes gilt und für die Akzente – und vor allem Tore – in der Offensive sorgen soll.

Die voraussichtliche Aufstellung: Mamardashvili – Kvirkvelia, Kashia, Dvali – Kakabadze, Shengelia, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili – Mikautadze, Kvaratskhelia

Der direkte Vergleich beider Teams

Die Länderspielhistorie zwischen der Türkei und Georgien ist noch nicht sehr ausgeprägt. Insgesamt gab es dieses Duell erst sechs Mal – und noch nie bei einer Europameisterschaft. Letztmals trafen die beiden Nationen im Mai 2012 in einem Testspiel gegeneinander an. Die Türkei gewann damals gegen Georgien mit 3:1.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Die Partie zwischen Georgien und der Türkei ist bereits die zweite Partie der UEFA Euro 2024 im Stadion in Dortmund. Zwei weitere Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Halbfinale werden in der Westfalen-Metropole folgen. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: Dienstag, 18. Juni 2024

Dienstag, 18. Juni 2024 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: BVB Stadion, Dortmund

Die Partie wird mit 62.000 Zuschauern sehr wahrscheinlich ausverkauft sein.

Türkei gegen Georgien: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

Bei den Spielen mit Beteiligung der Georgier könnte eine Wette besonders vielversprechend sein: Georgien schießt mindestens ein Tor (1.69 bei Neo.bet)! Denn in den vergangenen neun Partien hat die Mannschaft von Willy Sagnol immer mindestens einmal getroffen.

Da auch die Türkei gerade hungrig auf Tore ist, könnte man auch darauf wetten, dass beide Teams in Dortmund mindestens einmal jubeln dürfen (2.05 bei Bwin). Ein gute Quote bekommt man auch, wenn man den Georgiern zwar ein gutes Spiel und ein Remis zur Pause zutraut, dann aber doch den Favoriten Türkei vorne sieht (4.50 bei Bwin).

Übrigens: Wir in der Redaktion rechnen mit der ersten Überraschung bei dieser Europameisterschaft und tippen damit auf Sieg für Georgien. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem EM Wettanbieter seid, haben wir für euch die drei besten Anbieter zusammengestellt:

* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!

Alle Tipps basieren auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+