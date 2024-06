Türkei – Portugal: Prognose, Tipp & Quoten – EM 22.06.24

Der erste Spieltag der UEFA EURO 2024 ist absolviert. Am Samstag, den 22. Juni kommt es in der Gruppe F um 18 Uhr im Dortmunder Stadion zum Aufeinandertreffen des Tabellenersten Türkei mit dem Tabellenzweiten Portugal. Beide Mannschaften gewannen ihre Auftaktspiele und der Sieger dieser Partie kann sich bereits auf das Achtelfinale freuen.

Türkei Prognose: Starker Start ins Turnier und verdiente Tabellenführung

In der Wasserschlacht von Dortmund ließ die Türkei dem Team aus Georgien keine Chance. Hochverdient gewannen die Türken am Ende mit 3:1 und konnten dabei auch auf ihren Anhang zählen. Die Fans erwarten nun von der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella den Einzug in die K.o.-Runde.

Doch ob die türkische Nationalmannschaft sich diesen gegen Portugal bereits früh sichern kann, ist fraglich. Sind doch die Mannen von der iberischen Halbinsel ein ganz anderes Kaliber als Georgien. Und dass die Türkei noch lange nicht zu den Top-Nationen im europäischen Fußball zählt, offenbarte sich erst vor kurzem, in einem der letzten Testspiele vor der EURO 2024, als das Team in Österreich mit 1:6 unter die Räder kam.

Die voraussichtliche Aufstellung: Günok – Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür – Calhanoglu, Ayhan – Kahveci, Kökcü, Aktürkoglu – Yilmaz

Prognose Portugal: Favorit trotz Holperstart

Das war knapp. Ganz knapp! Erst in der Nachspielzeit der Partie gegen Tschechien konnte Portugal den 2:1-Sieg unter Dach und Fach bringen. Joker Conceição erlöste mit seinem ersten Ballkontakt überhaupt das Team um Superstar und EM-Rekordteilnehmer Cristiano Ronaldo. Damit verhinderte er einen Fehlstart der Portugiesen, die auch in diesem Jahr als Favorit auf den Turniersieg bei der Euro gelten.

So überraschend knapp der Sieg auch war, so dominant trat die Mannschaft von Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez allerdings auch auf, musste allerdings gegen sehr tief stehende Tschechen agieren. Auch wenn ein gewisser Dusel beim Auftaktsieg dabei war, dürfte Portugal weiter Favorit sein. Dafür spricht auch die Bisherige Bilanz 2024. Die Portugiesen gewannen alle Spiele in diesem Jahr, mit Ausnahme des Testspiels gegen Kroatien. Hier unterlag man 1:2.

Die voraussichtliche Aufstellung: Costa – Mendes, Pepe, Ruben Dias – Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo – Silva, Ronaldo, Jota

Der direkte Vergleich beider Teams

Die Länderspielhistorie zwischen der Türkei und Portugal spricht eine deutliche Sprache. Die Türken konnten sich bisher zwei Mal durchsetzen, allerdings noch nie bei einem großen Turnier. Portugal verließ den Platz sieben Mal als Sieger. Letztmals trafen die beiden Nationen im März 2022 aufeinander. Im Halbfinale der Playoffs zur WM-Qualifikation gewann Portugal 3:1. Unentschieden spielten die Teams bisher nie.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Die Partie zwischen der Türkei und Portugal ist bereits die dritte Partie der UEFA Euro 2024 im Stadion in Dortmund. Ein weiteres Gruppenspiel, ein Achtel- und ein Halbfinale werden in der Westfalen-Metropole noch ausgetragen. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: BVB Stadion, Dortmund

Die Partie wird mit 62.000 Zuschauern sehr wahrscheinlich ausverkauft sein.

Türkei gegen Portugal: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

