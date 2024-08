SV Meppen – Hamburger SV: Prognose & Wett-Tipp | 18.08.2024

Die erste Runde im DFB-Pokal hat immer ein bisschen Überraschungspotenzial mit im Gepäck, wenn die Underdogs auf den kleineren Plätzen von den Fans nach vorne gepeitscht werden. Warum auf den HSV hier eine eher kleine Hürde wartet, verrät die folgende Analyse.

SV Meppen – Prognose & Formcheck

Der SV Meppen war 2023 von der 3. Liga in die Regionalliga Nordost abgestiegen, konnte in der letzten Saison den erhofften Aufstieg nicht schaffen. Nun kann man in der ersten Runde des DFB-Pokals zumindest so etwas wie Zweitligaluft schnuppern, wenn der HSV zu Gast ist. Allerdings verliefen die Spiele in der Vorbereitung eher durchwachsen. Das setzte sich auch zum Start in der Liga fort.

Ein einziges Tor gelang gerade einmal kurz vor Schluss im ersten Spiel beim 1:1 gegen Weiche Flensburg, es folgte eine 0:1-Niederlage in Emden und ein torloses Remis im Heimspiel gegen Drochtersen/Assel. Gegen die war man eigentlich leicht favorisiert und ab der 48. Minute in Überzahl! Ein Feuerwerk darf also nicht erwartet werden, zumal nach dem katastrophalen Start der Trainer gefeuert wurde. Jetzt muss gleich am Sonntag der U17-Coach Lucas Beniermann an der Seitenlinie in die Bresche springen, hat zumindest für eine ansprechende Motivation auf dem Platz zu sorgen.

Hamburger SV – Prognose und Form

Der Zweitligist ist nicht nur wegen der eigenen Stärke, sondern auch wegen der geschilderten Form der Meppener klarer Favorit. Die Testspiele verliefen überwiegend positiv und die Leistungen wurden im ersten Spiel der neuen Saison 2024/25 bestätigt. Denn hier gewann der HSV das Auswärtsspiel beim Absteiger der Bundesliga 1. FC Köln mit 2:1. Eigentlich hätten die Rothosen ihre gute Form gleich beim nächsten Heimspiel gegen Hertha BSC bestätigen können, denn schließlich führte man nach elf Minuten schon 1:0.

Doch das sorgte nicht etwa für mehr Selbstbewusstsein. So gab es noch die eine oder andere Chance, aber die Hertha wurde in der zweiten Hälfte deutlich stärker und belohnte sich mit dem 1:1-Ausgleich. Insgesamt wird der HSV trotz der Ausfälle von Jean-Luc Dompé und Robert Glatzel im Pokalspiel bei den Niedersachsen kaum Probleme haben.

SV Meppen gegen HSV – Beste Sportwetten Anbieter

Der direkte Vergleich beider Teams

Im Sommer 2018 gab es ein Freundschaftsspiel im Rahmen der Vorbereitung. Hier konnte der Hamburger SV durch Tore in der 10. und 11. Minute von Pierre-Michel Lasogga sowie Manuel Wintzheimer mit 2:0 in Führung gehen. Für den Endstand 1:2 aus Sicht des SV Meppen sorgte Max Kremer in der 39. Spielminute.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 18. August 2024

Sonntag, 18. August 2024 Anstoß: 18 Uhr MESZ

18 Uhr MESZ Ort: Hänsch-Arena Meppen

Hänsch-Arena Meppen Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: WOW, Sky Sport

Wett-Tipp und abschließende Prognose zum Spiel: Über 2,5 Tore

Der HSV sollte seiner Favoritenrolle gerecht werden und Trainer Steffen Baumgart wird wohl nach dem 1:1 gegen Hertha BSC einen ansprechenden Auftritt sehen wollen. Trotz einiger Umstellungen ist ein Tipp auf mehr als 2,5 HSV-Tore zu einer Quote von 2,00 bei Bet365 eine Alternative zur geringen Quote für einen Auswärtssieg (1,33). Mehr Risiko hat die Quote 3,50 für vier oder mehr Auswärtstore beim gleichen Anbieter.