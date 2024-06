Schweiz – Deutschland Prognose, Tipp & Quoten | EM 23.06.24

Letzter Spieltag in der Gruppe A bei der UEFA EURO 2024. Gastgeber Deutschland ist schon vor der Partie gegen die Schweiz für das Achtelfinale qualifiziert. Nun geht es darum, die Vorrunde als Erster abzuschließen. Dazu reicht gegen die Eidgenossen schon ein Punkt, was für die Schweiz Platz zwei bedeuten würde. Anpfiff in der Frankfurt Arena ist um 21 Uhr – parallel spielt Schottland gegen Ungarn.

Schweiz Prognose: Bereit für den großen Coup in Gruppe A

Nach dem Traumstart gegen die Ungarn folgte für die Schweiz mit dem 1:1 gegen Schottland ein wenig Ernüchterung. Mit nun schon vier Punkten ist das Erreichen des Achtelfinals zwar weiter greifbar, aber die Fans der Eidgenossen hatten im Vorfeld nach zwei Spieltagen eigentlich mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten gerechnet.

Mit dem großen Coup, dem Sieg gegen die Gastgeber, will die Schweiz aufhorchen lassen und als Gruppenerster weiterkommen. Dabei soll die Defensive wieder ein Faustpfand sein. Viel wird dabei davon abhängen, wie die Viererkette die schnellen deutschen Angreifer Jamal Musiala und Florian Wirtz in den Griff bekommt.

Die voraussichtliche Aufstellung: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer – Shaqiri, Vargas – Ndoye

Deutschland Prognose: Gruppensieg klares Ziel gegen die Schweiz

Es ist vollbracht: Nach dem Sieg gegen Ungarn hat sich Deutschland schon nach dem 2. Spieltag in der Gruppe A vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Auch wenn das 2:0 weitaus weniger glanzvoll war, als das 5:1 gegen Schottland.

Nun reicht der DFB-Elf ein Unentschieden, um als Gruppensieger in die nächste Runde einzuziehen, was einen vermeintlich leichteren Gegner zurfolge hätte. Gespannt darf man sein, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stammkräften ein wenig Pause gönnt und in der Startelf experimentiert.

Die voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Mittelstädt, Rüdiger, Tah, Kimmich – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz

Der direkte Vergleich beider Teams

Zahlen sind zwar keine Garantie für einen Erfolg. Aber wenn man sich die Bilanz der Länderspiele zwischen Deutschland und der Schweiz anschaut, ist eine Tendenz deutlich: Von 53 Begegnungen hat die DFB-Elf 36-mal gewonnen, die Schweiz nur 9-mal. Die letzten beiden Duelle – in der Nations League – endeten jedoch unentschieden.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz findet in der Frankfurt Arena statt. In diesem Jahr gastierte Deutschland schon einmal in der hessischen Metropole: Ende März wurde die Niederlande dort mit 2:1 geschlagen. Ein gutes Omen also? Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: Freitag, 23. Juni 2024

Freitag, 23. Juni 2024 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Frankfurt Arena

Die Partie wird mit 47.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Schweiz gegen Deutschland: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

Die Schweiz hat momentan einen Lauf. 15 der vergangenen 16 Spiele wurden nicht verloren. Dabei ist die gute Defensive auffällig: In den vergangenen acht Spielen wurde nie mehr als ein Gegentor kassiert. Mehr als zwei setzte es für die Eidgenossen zuletzt am 15. Oktober beim 3:3 gegen Belarus.

Das Unentschieden, das die deutsche Mannschaft zum Gruppensieg benötigt, ist als Ergebnis übrigens gar nicht mal so abwegig. Denn die Schweiz hat acht der vergangenen 16 Partien nur Remis gespielt.

Die Prognose für das Spiel ist für die Redaktion aber eindeutig: Deutschland schließt die Gruppe A mit einem Sieg ungeschlagen ab und zieht souverän ins Achtelfinale ein.

* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!

Alle Tipps basieren auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+