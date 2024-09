SC Freiburg – FC St. Pauli Prognose & Tipp | 28.09.24

Am 5. Spieltag der Fußball Bundesliga Saison 2024/25 kommt es zu einer Partie der Gegensätze. Der SC Freiburg empfängt zu Hause den FC St. Pauli. Während die Gäste den ersten Punkt gegen RB Leipzig eingesammelt haben, steht der SC Freiburg auf Platz 3 in der Tabelle. Im Fokus steht auch das Duell der Eggestein-Brüder. Wir erwarten einen Heimsieg des etablierten Bundesligisten gegen den Aufsteiger.

SC Freiburg Prognose & Formcheck

Der SC Freiburg ist mit dem Nachfolger von Christian Streich gut in der Spur. Julian Schuster trägt die gleiche DNA als Ex-Spieler in sich und wurde so der logische neue Coach nach der Streich-Ära. In den vier bisherigen Bundesliga Spielen ist seine Handschrift zu erkennen.

Mit einer 3-0-1 und 8:4 Toren stehen die Breisgauer auf dem 3. Platz mit neun Punkten. Zum Auftakt wurde gegen den VfB Stuttgart gewonnen, nach der Niederlage in der Allianz Arena gab es zwei Siege gegen Bochum und in Heidenheim. Jetzt soll der vierte Sieg für die Freiburger folgen.

Mit dem Publikum im Rücken sollte es den Hausherren gelingen, die schwache Offensive der Gäste in den Griff zu bekommen. Dabei muss der SCF verletzungsbedingt auf Gregoritsch, Kyereh und Röhl verzichten. Die vorhandene Qualität mit den bisherigen jeweils zweifachen Torschützen Junior Adamu, Ritsu Doan, Vincenzo Grifo und Lukas Köbler sollte aber ausreichend sein für einen Heimsieg gegen den FC St- Pauli.

Voraussichtliche Aufstellung: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter – M. Eggestein, Dinkci, Osterhage – Doan, Grifo – Adamu

FC St. Pauli Prognose & Formcheck

Fabian Hürzeler hat es nach dem Aufstieg in die Premier League zum FC Brighton gezogen, seitdem steht Alexander Blessin an der Seitenlinie. Er hat allerdings einen schlechten Start mit drei Niederlagen und erst einem Zähler aus vier Spielen vorzuweisen.

Es steht der vorletzte Tabellenplatz mit einer 0-1-3 bei 1:6 Toren zu Buche. Das erste Erfolgserlebnis konnte der neue Coach jedoch am 4. Spieltag mit dem 0:0 im Heimspiel gegen RB Leipzig feiern. Bisher gelang seinem Team nur ein einziger Treffer bei der 1:3-Niederlage in Augsburg. Davor gab es das 0:2 gegen Heidenheim und das 0:1 bei Union Berlin.

Auch wenn praktisch kaum Ausfälle zu beklagen sind, konnte das vorhandene Potenzial kaum ausgeschöpft werden. Beim Auswärtsspiel in Freiburg dürfte es ebenfalls schwer werden, trotz der durchaus zu bescheinigenden guten Leistungen im letzten Spiel.

Voraussichtliche Aufstellung: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu – Afolayan, Saad – J. Eggestein

Der direkte Vergleich beider Teams

2022 sahen sich beide Teams mit ihren Brüdern im DFB-Pokal, als es der SC Freiburg erst in der Verlängerung in die nächste Runde schaffte! Zwischen den Jahren 2007 und 2016 traf man achtmal aufeinander, 4-1-3 lautet hier die Bilanz. In sämtlichen Begegnungen haben sich die Kiezkicker zwar nach Toren mit 37:35 durchgesetzt, allerdings zeigen die Ergebnisse mit 10-8-9 eine leichte Tendenz in Richtung der Breisgauer.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 28.09.2024

Samstag, 28.09.2024 Anstoß: 15:30 Uhr MESZ

15:30 Uhr MESZ Ort: Europa-Park Stadion

Europa-Park Stadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

SC Freiburg – FC St. Pauli Tipp und abschließende Prognose: Heimsieg SC Freiburg

Unser SC Freiburg – FC St. Pauli Tipp lautet: Heimsieg SC Freiburg zu einer Quote von 1,68 bei Bwin. Die Gastgeber haben einen eingespielten Kader und mit Vincenzo Grifo einen wiedererstarkten Mittelfeldspieler. Schusters Philosophie passt sich gut an Grifos Eigenschaften an und zusammen mit Kapitän Christian Günter sind beide in der Lage, das Team auf dem Platz mitzunehmen. Die Offensive der Gäste ist mit nur einem Treffer aus vier Spielen zu harmlos, um hier Punkte zu holen.

