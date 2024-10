Real Madrid – Borussia Dortmund Prognose & Tipp | 22.10.2024

Es kommt zur Wiederauflage des Champions League-Finales aus der Saison 2023/24, wenn der spanische Meister und Sieger der letztjährigen Königsklasse auf den Tabellenführer der CL trifft! Wir werden sehen, ob der BVB sein internationales Gesicht zeigt oder ob es mal wieder auswärts gegen Kylian Mbappé & Co ein steiniger Weg werden wird. 1,36 Mrd. Marktwert empfängt hier 474,90 Millionen. Zwischen Spektakel und kontrollierter Offensive ist am Dienstag scheinbar alles möglich.

Real Madrid Prognose & Formcheck

In der LaLiga steht Real Madrid mit einer 7-3-0 und 21:7 Toren gut da auf Platz 2 – aber nach dem überraschend schwerfälligen 3:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart gab es eine unerwartete 0:1-Niederlage beim französischen Underdog Lille durch einen Elfmeter. In der zweiten Hälfte gelang dann kein Treffer mehr für die hoch bezahlten Vertreter des weißen Balletts.

Personell stehen Trainer Carlo Ancelotti die Spieler Brahim Díaz, Daniel Carvajal und David Alaba aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung. Mbappé sorgte am Samstag mit seinem 1:0 bei Celta Vigo für die Grundlage zum 2:1-Auswärtssieg und wird auch Dienstag trotz der Querelen rund um seine Person im Estadio Santiago Bernabéu auflaufen. Scheinbar war die Verletzung, die zur Absage bei der französischen Nationalmannschaft führte, nicht allzu gravierend.

Voraussichtliche Aufstellung: Thibaut Courtois – Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Fran García – Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham – Kylian Mbappe, Vinícius Júnior

Borussia Dortmund Prognose & Formcheck

In der Bundesliga ist der BVB suboptimal mit einer 4-1-2 bei 14:12 Toren gestartet, zuletzt gab es einen mühsamen 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger St. Pauli nach der 1:2-Niederlage in Köpenick.

Aber in der Champions League glänzt der Finalist von 2023/24 und führt tatsächlich die aus 36 Teams bestehende Tabelle mit einer 2-0-0 bei 10:1 Toren an! Das kam durch den 3:0-Auswärtssieg in Brügge und den 7:1-Kantersieg gegen Celtic Glasgow. Wenn das Mindset also stimmt, kann die Borussia mal wieder auf internationaler Bühne einen guten Auftritt hinlegen. Die Borussen glauben jedenfalls an einen Sieg gegen Real Madrid.

Freitag musste Nuri Sahin auf Yan Couto, Karim Adeyemi, Julien Duranville und Gio Reyna verzichten und es bleibt abzuwarten, wer wann wieder fit wird. Bis zum Wochenende grassierte noch eine Grippewelle im Team und so gilt es, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen ohne den länger ausfallenden großartigen Adeyemi.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – Ryerson, Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini – Can, P. Groß – Sabitzer, Brandt, Malen – Guirassy

Der direkte Vergleich beider Teams

Kein Scherz: Zum ersten Mal trafen sich Real Madrid und Dortmund am 1. April im Halbfinale der Champions League 1998. In beiden Spielen gelang dem BVB kein Treffer, das Hinspiel gewann Real Madrid mit 2:0 und im Rückspiel gab es ein 0:0. Der erste Borussen-Sieg ereignete sich im Jahre 2012 in der Gruppenphase. Lewandowski traf zum 1:0 und Schmelzer machte den Sieg in der 64. Minute perfekt.

Zuletzt gab es wie gesagt ein Wiedersehen im Finale mit dem 2:0-Sieg der Königlichen. Insgesamt gab es in 15 Spielen fünf Unentschieden, drei Siege für Schwarz-Gelb und siebenmal verließen die Madrilenen den Platz als Sieger. Auswärts gelang noch kein Sieg, aber immerhin zwei Remis.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Dienstag, 22. Oktober 2024

Dienstag, 22. Oktober 2024 Anstoß: 21:00 Uhr MESZ

21:00 Uhr MESZ Ort: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Amazon Prime

Real Madrid – Borussia Dortmund Tipp und abschließende Prognose: Real Madrid Über 2,5 Tore

Unser Real Madrid – BVB Tipp lautet: Real Madrid über 2,5 Tore zu einer 2.14 Quote bei NEO.bet – wir glauben, der Druck auf die eingeplanten drei Punkte ist gerade nach der Niederlage in Lille groß für die Königlichen. Dazu kommen einige geschwächte oder fehlende BVB-Spieler.