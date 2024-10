RB Leipzig – FC Liverpool Prognose & Tipp | 23.10.2024

In der Bundesliga mehr als 450 Minuten ohne Gegentor, in der Königsklasse zwei Niederlagen gegen starke Teams. So unterschiedlich ist im Augenblick die Gemengelage bei den Roten Bullen. Jürgen Klopp hat als ehemaliger Trainer der Reds die Seiten gewechselt und ist ab 2025 „Global Head of Soccer“ beim Leipzig-Konzern Red Bull. Diese Konstellation ist nur eine Facette dieser interessanten Begegnung zwischen dem Bundesligazweiten und dem Spitzenreiter der englischen Premier League.

Top Angebote für deine Champions League Tipps

RB Leipzig Prognose & Formcheck

In der Bundesliga steht Leipzig punktgleich mit Tabellenführer Bayern bei 17 Zählern. Drei Siege in Folge gegen Augsburg, in Heidenheim und Mainz ohne Gegentreffer nach zwei torlosen Remis sorgen für Selbstbewusstsein für das Champions League-Spiel gegen den FC Liverpool.

Die Spiele in der Königsklasse waren bisher nicht von Erfolg gekrönt. Zwei Niederlagen bei Atlético Madrid und gegen Juventus Turin stehen auf dem Zettel. Jetzt soll ausgerechnet gegen den nächsten großen Gegner ein positives Ergebnis her. Lange wurden die beiden Spiele aber offengehalten, gegen Juventus gab es in der 82. und in Madrid in der 90. Minute den Siegtreffer für die Gegner.

Marco Rose muss im Heimspiel auf Ouédraogo, Raum, Schlager und Seiwald verzichten, aus den anderen eine schlagkräftige Truppe basteln. Für die schwere Aufgabe hat der Trainer eine 4-2-2-2-Aufstellung gewählt mit den beiden Spitzen Openda und Sesko rund um seinen zentralen Spieler Haidara.

Voraussichtliche Aufstellung: Gulacsi – Klostermann, Orban, Lukeba, Geertruida – A. Haidara, Vermeeren – Nusa, Xavi – Openda, Sesko

FC Liverpool Prognose & Formcheck

Die Reds führen die Premier League mit einer 7-0-1 an, vier Siege in Folge gab es zuletzt in der Liga, gegen Chelsea gewann der Ex-Klub von Jürgen Klopp am Sonntag mit 2:1. Aber auch in der Champions League blieb man bislang ohne Punktverlust.

Dem 3:1-Auswärtssieg beim AC Mailand folgte ein 2:0-Heimsieg gegen Bologna und so steht der FC Liverpool mit 5:1 Toren auf dem 5. Platz der Gesamttabelle. Mit dem dritten Sieg könnte Coach Arne Slot in höhere Regionen vorstoßen.

Als leichter Favorit bei den Buchmachern muss man ohne die Verletzten Alisson und Elliot auskommen. Dennoch ist mit Konaté, van Dijk oder Salah hervorragendes Personal an Bord, dem ein erfolgreiches Spiel in Leipzig zuzutrauen ist. Die Gäste werden mutmaßlich mit einer 4-2-1-3 spielen, was auf eine flexible und am Gegner ausgerichtete Aufstellung schließen lässt.

Voraussichtliche Aufstellung: Kelleher – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai – Salah, Darwin, Luis Diaz

Der direkte Vergleich beider Teams

So stark wie im Augenblick die Leipziger Abwehr in der Bundesliga steht, so sehr hat sich RBL auch bisher an der Defensive des FC Liverpool aufgerieben. Denn in keinem der bisher zwei Champions League-Spielen gelang ein Treffer für die Sachsen. Im Jahr 2021 konnten die Reds zweimal mit 2:0 gewinnen und außerhalb der Königsklasse gab es 2022 einen 5:0-Sieg für die Jungs von der Insel.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 23. Oktober 2024

23. Oktober 2024 Anstoß: 21 Uhr MESZ

21 Uhr MESZ Ort: Red Bull Arena

Red Bull Arena Schiedsrichter: Schärer

Schärer Live bei: DAZN

RB Leipzig – FC Liverpool Tipp und abschließende Prognose: Unter 3,5 Tore

Unser RB Leipzig – FC Liverpool Tipp lautet: Gesamt unter 3,5 Tore zu einer 1.62 Quote beim neuen Wettanbieter Winamax. Die starken Abwehrleistungen konnten zwar bisher nicht auf die Königsklasse übertragen werden, aber auch der FC Liverpool hat erst einen Gegentreffer in diesem Wettbewerb zugelassen. Wir erwarten daher eine Abwehrschlacht auf hohem Niveau.