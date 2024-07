Niederlande – Türkei bei der EM 2024: Prognose, Vorschau & Tipp

Das letzte Viertelfinale bei der UEFA EURO 2024 bestreiten am Samstagabend die Niederlande und die Türkei. Anpfiff im Olympiastadion in Berlin ist um 21 Uhr. Der Sieger trifft am 10. Juli in Dortmund auf den Gewinner der Partie England gegen die Schweiz.

Niederlande Prognose: Mit voller Kapelle in Richtung Halbfinale

Die Niederlande zeigte im Achtelfinale gegen Rumänien ihr bislang bestes Spiel bei dieser Europameisterschaft. Das 0:3 war für Rumänien eher noch schmeichelhaft, die „Elftal“ hatte nämlich Chancen für einen weitaus deutlicheren Sieg.

Gut auch für Trainer Ronald Koeman: Er kann gegen die Türkei personell aus dem Vollen schöpfen. Gespannt darf man sein, on Leipzigs Xavi Simons dem Spiel der Niederländer wieder so dominant seinen Stempel aufdrücken kann.

Die voraussichtliche Aufstellung: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Bergwijn, Xavi, Gakpo – Depay

Türkei Prognose: Klarer Außenseiter im Achtelfinale

Für die Türkei ist die EURO schon jetzt ein Erfolg. Damit hatte nach den Testspielergebnissen im Vorfeld wohl kaum ein Experte gerechnet. Auch wenn die Türken gegen die Niederlande der krasse Außenseiter sind, hoffen sie mit der Unterstützung der vielen Fans auf den nächsten Coup.

Gut für die Türkei: Kapitän Hakan Calhanoglu und Samet Akaydin kehren nach der Gelbsperre gegen Österreich wieder zurück ins Team. Aber: Ismail Yüksek und Orkun Kökcü müssen dafür nach der jeweils zweiten Verwarnung aus dem Spiel gegen die Österreicher nun zuschauen. Zu allem Überfluss droht auch noch eine Sperre für Merih Demiral, der wegen einer politischen Geste laut Medienberichten von der UEFA für zwei Spiele gesperrt werden könnte.

Die voraussichtliche Aufstellung: Günok – Ayhan, Okay, Bardakci – Müldür, Yüksek, Calhanoglu, Kadioglu – Arda Güler – Yilmaz, Yildiz

Der direkte Vergleich beider Teams

Für wohl die meisten Fußball–Fans ist die Niederlande der klare Favorit auf einen Sieg gegen die Türkei und somit auf den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft. Dabei sieht es auf dem Papier in der Bilanz gar nicht so eindeutig aus. Von den bisherigen 14 Duellen konnte die Niederlande „nur“ sechs gewinnen, vier Mal verließen die Türken jubelnd den Platz. Das letzte Aufeinandertreffen war im Rahmen der WM-Qualifikation am 7. September 2021: Damals gewann die Niederlande deutlich mit 6:1.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Das letzte Viertelfinale der UEFA EURO 2024 findet im Berliner Olympiastadion statt, das mit 71.000 Zuschauern auch die größte Kulisse bei den Europameisterschaften bietet. Die traditionsreiche Spielstätte wird auch Austragungsort für das Finale sein.

Datum: Samstag, 06. Juli 2024

Samstag, 06. Juli 2024 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Schiedsrichter: Clement Turpin, Frankreich

Die Partie wird mit 71.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Niederlande gegen Türkei: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

In K.o.-Spielen entscheiden oft die kleinen Details. Dennoch trauen die meisten Wetter:innen wohl eher der Niederlande den Einzug ins Halbfinale zu. Aber wie wäre es denn mal mit einem Risikotipp? Wer darauf setzt, dass die Türkei mit über 2.5 Toren gewinnt, sahnt richtig ab (9.5 statt 8.4 bei NEObet).

Die sicherere Variante wäre dagegen ein Treffer der Türkei in dem Spiel (1.58 bei bwin). Und nachdem sich die Niederlande gegen Rumänien warmgeschossen hat, gibt es bei Bet-at-home einen lukrative Wette im Zusammenhang mit dem Neukunden-Bonus: Da würde sich bei einem Sieg der Niederlande mit mehr als 2.5 Toren die Quote nämlich deutlich erhöhen (4.89 statt 1.63)

Die Prognose für das Spiel lässt in der Redaktion keine zwei Meinungen zu: Die Niederlande ziehen ins Halbfinale ein – für die Türkei ist das Turnier beendet.

