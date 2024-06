Niederlande – Frankreich Prognose, Tipp & Quoten | EM 21.06.24

Die Gruppe D wurde von fast allen Experten und Fans als die stärkste bei der UEFA EURO 2024 in Deutschland eingeschätzt. Und am Freitag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Favoriten auf den Gruppensieg – und den Gewinn der Europameisterschaft. Im Stadion in Leipzig stehen sich die Niederlande und Frankreich gegenüber. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Nutze den exklusiven Bonuscode „mopo10“ und sichere dir 10 € in Freiwetten für deine EM-Tipps bei Neo.bet!

Niederlande Prognose: Fans schon titelreif, „Elftal“ auf Formsuche

Nur mit viel Mühe – und etwas schmeichelhaft – gelang zum Auftakt der UEFA EURO 2024 ein Sieg. Gegen Polen konnte das Team von Ronald Koeman nur phasenweise zeigen, warum es zum Favoritenkreis bei der EM in Deutschland zählt. Gespannt darf man sein, ob Siegtorschütze Wout Weghorst, den Koeman eigentlich eher als Joker einplant, den Vorzug vor dem Formschwachen Memphis Depay bekommt.

Bei den Fans ist die Euphorie schon jetzt riesengroß. Sie setzen mit ihren orangenen Outfits und einer ausgelassenen Partystimmung einen echten Farbtupfer bei diesem Turnier und werden auch in Leipzig wieder für ordentlich Lärm sorgen.

Die voraussichtliche Aufstellung: Verbruggen – Dumfries, De Frij, Van Dijk, Aké – Veerman, Schouten – Simons, Reijnders, Gakpo – Depay

Prognose Frankreich: Wer ersetzt Superstar Kylian Mbappé?

Die Freude über den 1:0-Auftaktsieg gegen Österreich wurde getrübt. Denn mit Kylian Mbappé zog sich der Kapitän und Superstar kurz vor Spielende einen Nasenbeinbruch zu. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Neuzugang von Real Madrid gegen die Niederlande ausfällt.

Nationaltrainer Didier Deschamps wollte die Chancen für den amtierenden Vize-Weltmeister zwar nicht schmälern, stellte aber klar fest: „Ein Frankreich mit Kylian Mbappé ist immer besser.“ Mit Kingsley Coman oder Randal Kolo Muani hat der Coach der „Les Bleus“ aber noch weitere starke Alternativen für die Offensive im Kader.

Die voraussichtliche Aufstellung: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernández – Kante, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Thuram – Kolo Muani

Der direkte Vergleich beider Teams

Schon 30 Mal standen sich die Niederlande und Frankreich gegenüber. Mit 15 Siegen haben die Franzosen dabei noch eine positive Bilanz gegen die Niederländer, die 11 Mal jubeln durften. In den letzten beiden Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr in der EM-Qualifikation war Frankreich zweimal erfolgreich.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Die Partie zwischen den Niederlande und Frankreich ist bereits die zweite Partie der UEFA Euro 2024 im Stadion in Dortmund – beim ersten gewann Portugal mit 2:1 gegen Tschechien. Ein weiteres Gruppenspiel und ein Achtelfinale folgen. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: Freitag, 21. Juni 2024

Freitag, 21. Juni 2024 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion in Leipzig

Die Partie wird mit 42.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Niederlande gegen Frankreich: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

Durch den Ausfall von Superstar Kylian Mbappé fehlt die gefährlichste Waffe im Angriff bei den Franzosen. Wer es riskant mag, für den könnte sich die Wette lohnen, dass Frankreich gegen die Niederlande kein Tor schießt (3.85 bei Neo.bet)! Aber natürlich hat Trainer Didier Deschamps noch genügend andere Hochkaräter parat, die für einen Treffer gut sind.

Das gilt auch für die Niederlande, bei denen Wout Weghorst gezeigt hat, dass er ein Stürmer ist, der genau das macht, was ein Stürmer machen muss: nüchtern und eiskalt Tore zu schießen. Es könnte also auch zu einem Torfestival kommen, bei dem beide Teams treffen und insgesamt mindestens fünf Tore fallen (6.50 bei Bwin). Ein gute Quote erhält man auch, wenn die Niederländer in beiden Hälften ein Tor erzielen (4.33 bei Bwin).

Eine Prognose für das Spiel ist nach den eher durchwachsenen Auftritten und dem Ausfall von Mbappé wirklich schwierig. Daher entscheiden wir uns in der Redaktion für ein Unentschieden zwischen den Niederlanden und Frankreich. Falls ihr noch nach einem Wettanbieter für die EM sucht, haben wir die drei besten Optionen für euch zusammengestellt:

* Alle angegebenen Wettquoten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels gültig. Jede Wettquote unterliegt Schwankungen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Quoten beim jeweiligen Wettanbieter!

Alle Tipps basieren auf der persönlichen Meinung des Autors. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Bitte wetten Sie mit Verantwortung. 18+