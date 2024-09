Kaiserslautern – HSV: Prognose & Tipp | 21.09.24

Samstagabend, Flutlicht und eine geile Atmosphäre. Wenn der Betze brennt und der Hamburger SV mit seinem Offensivfeuerwerk dazu beiträgt, kann hier ein stimmungsvolles Spiel erwartet werden. Der FCK muss nach zwei Niederlagen in die Spur zurück und die Rothosen wollen mit dem dritten Sieg in Folge den Erfolgsweg auch auswärts ebnen.

1. FC Kaiserslautern – Prognose & Formcheck

Der 1. FC Kaiserslautern steht genau in der Mitte der Tabelle auf dem zehnten Platz. Mit einer 2-1-2 bei 9:10 Toren und sieben Punkten ist man nur drei Punkte hinter dem Hamburger SV. Allerdings leistete man sich nach gutem Beginn eine 3:4-Niederlage zu Hause gegen Hertha BSC und ließ eine 1:3-Niederlage in Hannover zu. So also summieren sich die Gegentore allein aus den letzten beiden Spielen auf sieben Stück und das ist deutlich zu viel.

Wenn am Samstag aber unter Flutlicht der Hamburger SV abends zu Gast ist, dann freut sich zumindest der Schlussmann Julian Krahl auf den „besten Gegner, der ihnen passieren kann“. Das könnte also wieder ein schönes offensives Spektakel werden, bei dem sich keine Seite ausruhen darf.

Dabei kann Trainer Markus Anfang vielleicht auf die derzeit angeschlagenen Jan Gyamerah, Marlon Ritter sowie Redondo zurückgreifen. Frank Ronstadt bleibt bis Oktober verletzt.

Hamburger SV – Prognose und Formcheck

Der Hamburger SV hat seine Pflicht erfüllt und sowohl gegen Preußen Münster als auch gegen Regensburg die beiden Heimspiele hoch gewonnen. Nach der 0:1-Niederlage in Hannover gab es zuerst ein 4:1 und am letzten Wochenende den 5:0-Heimsieg. Offensiv ist man also gut aufgestellt und motiviert, die vorderen drei Plätze anzugreifen.

Derzeit ist der HSV auf dem vierten Platz mit einer 3-1-1 und 12:4 Toren. Da man also nur einen Zähler hinter Magdeburg und drei hinter dem KSC bzw. Düsseldorf ist, sollte hier ein Sieg her. Dabei muss der HSV-Coach Steffen Baumgart auf Valon Zumberi und Bakery Jatta verletzungsbedingt verzichten.

Die letzten beiden Spiele haben aber bewiesen, dass diese Ausfälle in der Breite des Kaders kompensiert werden können und einige Tore von den Gästen erwartet werden dürfen.

Der direkte Vergleich beider Teams

Die Historie steht aus Sicht des FCK bei 6-6-8. In der letzten Saison gab es an gleicher Stelle zum Beispiel ein 3:3 und es folgte ein Heimsieg des HSV. In der Saison 2022/23 gab es in Hamburg ein 1:1 und einen 2:0-Heimsieg der Lauterer. Den letzten Auswärtssieg am Betze gab es vor der Zweitligaabstinenz der Roten Teufel Ende März 2012 und so gesehen wird es mal wieder auch von der Tagesform abhängen.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Samstag, 21.09.2024

Samstag, 21.09.2024 Anstoß: 20:30 Uhr MESZ

20:30 Uhr MESZ Ort: Fritz-Walter-Stadion

Fritz-Walter-Stadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Kaiserslautern – HSV Tipp und abschließende Prognose: Über 1,5 HSV-Tore

Unser Kaiserslautern – Hamburger SV Tipp lautet: Über 1.5 Tore für den HSV zu einer 1.7-Quote bei Bet-at-home. Der Hamburger SV wird zwei oder mehr Tore schießen, weil das Potenzial im Sturm vorhanden ist. Zuletzt zeigte man sich in guter Verfassung und bei den Gastgebern war zuletzt eine gewisse Anfälligkeit für Tore zu erkennen. Da der 1. FC Kaiserslautern etwas gutzumachen hat, wird er ebenfalls nach vorn spielen und Raum für Konter anbieten.

