Hertha BSC – 1. FC Köln Prognose & Tipp | 02.11.2024

Es könnte die nächste magische Nacht im Berliner Olympiastadion werden. Gerade erst hat Hertha BSC nach zwei gewonnenen Ligaspielen Heidenheim im Pokal geschlagen. Jetzt kommt der 1. FC Köln mit einer Menge Fans und ebenfalls einem Sieg gegen Holstein Kiel im Rücken! Beide Teams also gestärkt nach den Pokalsiegen gegen Bundesligisten. Aber können hier schon die Weichen Richtung Tabellenspitze gelegt werden oder gerät einer auf´s Abstellgleis?

Top Angebote für deine Fußball-Wetten

Hertha BSC Prognose & Formcheck

Vor dem erfolgreichen Pokalspiel hat Hertha BSC beim heimstarken Karlsruher SC mit 3:1 gewonnen und eine souveräne, abgeklärte Leistung abgeliefert. Das sah etwas anders aus beim holprigen 3:1-Heimsieg gegen Braunschweig. Zwei Elfmeter, die Rote karte für den Torhüter der Gäste und eben etwas Glück waren die Begleiter in diesem Spiel nach dem 2:2 bei Schalke 04.

Die Hauptstädter haben sich ohne Zweifel gesteigert und beim 2:1-Heimsieg gegen Bundesligist Heidenheim ihre beste erste Halbzeit dieser Saison im Olympiastadion gespielt. So kann es weitergehen und durch die Niederlagen des Hamburger SV und der Fortuna kann Hertha BSC sogar bei einem Heimsieg gegen Köln punktgleich mit Tabellenführer Düsseldorf werden. Zum Problem könnte die bisherige Heimschwäche mit einer 2-0-3 bei 7:9 Toren werden.

Das Hertha-Team hat sich gefunden, spielt gegen Köln mit einer 4-1-2-3. Trotz der Verletztenliste mit Brooks, Demme, Dudziak, Gechter und vor allem Reese scheint Trainer Fiél das beste aus der Mannschaft herausholen zu können. Mit Schuler, Dardai oder Klemens ist eine gute Ersatzbank da.

Voraussichtliche Aufstellung: Ernst – Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik – Karbownik – Sessa, Maza – Cuisance, Niederlechner, Scherhant

1. FC Köln Prognose & Formcheck

Nach dem 4:4-TORnado im Heimspiel gegen den Karlsruher SC ging es etwas ruhiger beim 2:0-Heimsieg gegen Ulm weiter. Dann aber folgte eine derbe 1:5-Klatsche in Darmstadt und sogar noch eine Niederlage zu Hause hinterher. Spät gingen die Geißböcke gegen Paderborn in der 66. Minute durch Thielmann in Führung, zehn Minuten später und in der 80. Minute drehte Sven Michel das Spiel im Alleingang! Das kam unerwartet und nun ist der FC in Berlin unter Zugzwang.

Bei einer möglichen Auswärtspleite bliebe man in der unteren Tabellenhälfte hängen und über einen Auswärtssieg würde sich nicht nur Köln, sondern auch der rheinische Rivale Düsseldorf freuen. Der FC könnte dann wieder Tuchfühlung auf die Top-10 aufnehmen und im nächsten Spiel Greuther Fürth zu Hause schlagen. Auswärts ist der FC mit einer 1-2-1 bei 8:10 Toren ausgeglichen unterwegs.

Der Druck wächst auf Trainer Gerhard Struber, sollte es hier die dritte Ligapleite in Folge geben. Mit einer 3-4-3 stärkt der FC-Coach das Mittelfeld und gibt dem gleichen Team des Pokalspiels unter der Woche das Vertrauen.

Voraussichtliche Aufstellung: Urbig – Pauli, Hübers, Heintz – Thielmann, Martel, Huseinbasic, Paqarada – Ljubicic, Maina – Lemperle

Der direkte Vergleich beider Teams

Diese Paarung hat einige Verrücktheiten zu bieten. In der Saison 2021/22 konnten beide Mannschaften mit exakt dem gleichen 3:1-Ergebnis zu Hause gewinnen. In der Corona-Saison 2020/21 gelang beiden Teams in zwei Spielen kein einziger Treffer! Gleiches galt 2019/20 bei den Heimteams: Keine Treffer, dafür trafen jeweils die Gäste eifrig. 4:0 schlug Hertha auswärts die Geißböcke und die revanchierten sich in Berlin beim Rückspiel mit einem 5:0-Auswärtssieg.

Das letzte Aufeinandertreffen gab es in der Bundesliga, hier konnten der 1. FC Köln mit 5:2 und Hertha BSC mit 2:0 ihre Heimspiele gewinnen. In der 2. Liga konnte der FC bei einer 0-1-1 kein Spiel gewinnen. Dafür können sich die Domstädter mit einer 34-14-28 Gesamtsieger nennen.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 02. November 2024

02. November 2024 Anstoß: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Ort: Berliner Olympiastadion

Berliner Olympiastadion Schiedsrichter: Harm Osmers

Harm Osmers Live bei: Sport 1 und Sky

Hertha BSC – 1. FC Köln Tipp und abschließende Prognose: Hertha BSC über 1,5 Tore

Hertha BSC ist im Augenblick in einem positiven Flow. Der Heimsieg gegen Braunschweig, das 3:1 in Karlsruhe und zuletzt der Erfolg im Pokal haben Selbstvertrauen gegeben und Perspektiven eröffnet. Köln hat zwar im Pokal 3:0 gewonnen, aber die Höhe täuscht etwas bei Toren in der 84. Minute und dem 3:0 in der 97. Minute.

Daher trauen wir den Hausherren zwei oder mehr Treffer zu. Unser Hertha BSC – 1. FC Köln Tipp lautet: Hertha BSC über 1,5 Tore zu einer 1.98 Quote bei Winamax.