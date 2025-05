Hamburger SV – SSV Ulm 1846 Vorschau, Prognose & Tipp | 10.05.2025

Am Samstagabend, dem 10. Mai 2025, um 20:30 Uhr, empfängt der Hamburger SV den SSV Ulm 1846 im ausverkauften Volksparkstadion. Für den HSV bietet sich die Gelegenheit, mit einem Heimsieg den lang ersehnten Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen. Ulm hingegen kämpft gegen den drohenden Abstieg. Die Partie verspricht Hochspannung und Emotionen.

Hamburger SV Prognose & Form

Der HSV steht mit 56 Punkten an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Darmstadt 98 ist die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin hochmotiviert, den Aufstieg vor heimischem Publikum zu sichern. Die Offensive um Davie Selke, der sein 21. Saisontor erzielte, präsentiert sich in Topform. Auch Spieler wie Ludovit Reis, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Robert Glatzel trugen sich in die Torschützenliste ein.

Allerdings muss der HSV auf mehrere Spieler verzichten: Dennis Hadzikadunic fällt mit einem Innenbandriss im Sprunggelenk und Knie für den Rest der Saison aus . Auch Sebastian Schonlau (Gelbsperre), Matheo Raab (Handbruch), Bakery Jatta (Syndesmosebandriss), Noah Katterbach (Kreuzbandriss) und Aboubaka Soumahoro (Sehnenriss) stehen nicht zur Verfügung .

Voraussichtliche Aufstellung Hamburger SV:

Tor: Daniel Heuer Fernandes

Daniel Heuer Fernandes Abwehr: William Mikelbrencis, Guilherme Ramos, Daniel Elfadli, Miro Muheim

William Mikelbrencis, Guilherme Ramos, Daniel Elfadli, Miro Muheim Mittelfeld: Jonas Meffert, Ludovit Reis, Adam Karabec

Jonas Meffert, Ludovit Reis, Adam Karabec Angriff: Jean-Luc Dompé, Davie Selke, Erion Sahiti

SSV Ulm 1846 Prognose & Form

Der SSV Ulm 1846 befindet sich mit 29 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und ist akut abstiegsgefährdet. Die letzten fünf Spiele brachten zwei Siege und drei Niederlagen. Besonders schmerzhaft war die 1:2-Heimniederlage gegen Hannover 96 am vergangenen Spieltag.

Trainer Robert Lechleiter muss auf Kapitän Johannes Reichert verzichten, der aufgrund eines Schlages ausfällt . Dennoch wird die Mannschaft alles daran setzen, im Volksparkstadion zu punkten und die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Voraussichtliche Aufstellung SSV Ulm 1846:

Tor: Niclas Thiede

Niclas Thiede Abwehr: Philipp Strompf, Max Brandt, Niklas Kolbe, Lukas Kiefer

Philipp Strompf, Max Brandt, Niklas Kolbe, Lukas Kiefer Mittelfeld: Dennis Chessa, Romario Roesch, Maurice Krattenmacher

Dennis Chessa, Romario Roesch, Maurice Krattenmacher Angriff: Lucas Röser, Aaron Keller, Aleksandar Kahvić

Der direkte Vergleich beider Teams

In der laufenden Saison trafen beide Mannschaften bereits einmal aufeinander: Am 14. Dezember 2024 endete die Partie in Ulm mit einem 1:1-Unentschieden . Insgesamt gab es in der 2. Bundesliga bisher nur dieses eine Duell zwischen dem HSV und dem SSV Ulm 1846.

Informationen zum Spiel

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 33. Spieltag

2. Bundesliga, 33. Spieltag Datum: Samstag, 10. Mai 2025

Samstag, 10. Mai 2025 Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Übertragung: Sky Sport und Sport1

Abschließender Tipp: Sieg HSV

Der HSV ist in Topform und hat die Chance, den Aufstieg vor heimischem Publikum perfekt zu machen. Die Offensive ist treffsicher, und die Mannschaft wirkt insgesamt stabil. Ulm hingegen steht unter immensem Druck und hat auswärts Schwierigkeiten. Unsere Prognose daher: Der HSV wird seiner Favoritenrolle gerecht und sichert sich mit einem klaren Sieg den Aufstieg in die Bundesliga.

