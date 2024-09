Hamburger SV – SC Paderborn Prognose & Tipp | 28.09.2024

Wenn der HSV im Duell der Tabellennachbarn auf Paderborn trifft, steht für Steffen Baumgart auch ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein an. Da er den SC Paderborn bestens kennt, verleiht dies der Partie eine besondere Brisanz. Hinzu kommt, dass die Gastgeber mit einem Heimsieg in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen könnten. Das möchte der unbequeme Gegner jedoch verhindern.

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Der Hamburger SV hat sich in den vergangenen Heimspielen warm geschossen für den SC Paderborn. Zuerst wurde Aufsteiger Preußen Münster mit 4:1 geschlagen und im nächsten Heimspiel folgte gleich das 5:0 gegen Regensburg. Auswärts lieferte sich der HSV eine spannende Partie auf dem Betzenberg. Dort konnte man eine 1:0-Führung noch zu einem 2:2 beim 1. FC Kaiserslautern drehen. Den entscheidenden Treffer erzielte Davie Selke in der 95. Spielminute.

Im Heimspiel am Samstag erwarten wir eine ähnliche offensive Ausrichtung der Rothosen. In der Tabelle steht man einen Rang hinter den Gästen auf Platz 5 mit einer 3-2-1 bei 14:6 Toren. In der Heimtabelle ist der HSV noch ungeschlagen bei einer 2-1-0 und 10:2 Toren. Das sollte genügend Selbstvertrauen geben für das Zweitliga-Spiel, um mit einem Heimsieg wieder vor den Gästen zu stehen. Allerdings muss der Hamburger SV wie schon beim 2:2 in Kaiserslautern auf Stammtorhüter Heuer Fernades verzichten.

Voraussichtliche Aufstellung: Matheo Raab – Muheim, Schonlau, Hadzikadunic – Balde, Meffert, Elfadi, Hefti – Königsdörffer, Glatzel, Richter

SC Paderborn Prognose & Formcheck

Der SC Paderborn ist insgesamt bei einer 3-3-0 in dieser Saison noch ungeschlagen. Dafür hat man einen Gegentreffer mehr kassiert und trotzdem 12 Punkte erwirtschaftet. Auswärts konnte man bisher einen Sieg bei Hertha BSC verbuchen, danach gab es zwei Unentschieden in Fürth und bei Preußen Münster. Im letzten Auswärtsspiel lieferte man sich ein gutes Duell, welches mit 3:3 bei den Greuthern endete.

Hier darf man also auch auf einige Tore hoffen. Allerdings geben die letzten Auftritte auch einigen Grund zur Sorge. Denn ein 0:0 zu Hause gegen Aufsteiger Ulm oder ein 3:3 beim anderen Aufsteiger aus Münster ist eigentlich zu wenig für den gestandenen Zweitligisten.

Voraussichtliche Aufstellung: Boevink – Brackelmann, Götze, Scheller – Zehnter, Castaneda, Bilbija, Obermair – Ansah, Kostons – Michel

Der direkte Vergleich beider Teams

Wenn die Ostwestfalen in das Volksparkstadion kommen, kann es eine schwere Aufgabe werden. Denn zuletzt sah man gegen die ambitionierten Gäste nicht immer gut aus. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Duellen spricht erst einmal nicht für einen Heimsieg.

In der letzten Saison konnte der SCP sogar beide Spiele mit einem Tor Differenz gewinnen. In der Vorsaison 2022/23 gab es nach dem 3:2-Auswärtssieg des HSV in Paderborn ein 2:2-Unentschieden zu Hause. In der Bundesliga gab es 2014/15 jeweils einen 3:0-Auswärtssieg, aus den letzten 10 Spielen steht jedoch eine Bilanz von 5-1-4 zugunsten der Hamburger.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 28.09.2024

Samstag, 28.09.2024 Anstoß: 13:00 Uhr MESZ

13:00 Uhr MESZ Ort: Volksparkstadion

Volksparkstadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

HSV – Paderborn Tipp und abschließende Prognose: Über 2,5 Tore

Unser Hamburger SV – SC Paderborn Tipp lautet: Gesamt über 2,5 Tore zu einer 1.45 Quote bei Bet-at-home. Neben der spannenden Konstellation in der Tabelle, wenn der HSV auf Platz 5 mit einem Zähler Differenz den SC Paderborn auf Platz 4 empfängt, ist das auch ein Duell der Torhüter.

Ersatz-Goalie Matheo Raab wirkte beim FCK (2:2) nicht sehr sattelfest und SCP-Torwart Boevnik wurde von Trainer Lukas Kwasniok wegen seines Fehlers beim vergangenen 3:3 in Fürth öffentlich angezählt. Für drei oder mehr Treffer sprechen die guten Offensiven auf beiden Seiten mit 14 bzw. 11 Treffern.

