Hamburger SV – Jahn Regensburg: Prognose & Wett-Tipp | 15.09.24

Die Länderspielpause ist beendet und der Wettbewerb in der 2. Bundesliga geht weiter. Am 5. Spieltag trifft der HSV zu Hause auf das Team von Jahn Regensburg. Während die Hamburger in diesem Spiel ihre Ambitionen Richtung Tabellenführung unterstreichen möchten, geht es für den Aufsteiger um eine Stabilisierung in der Liga. Eine Partie der Gegensätze also, die am Sonntag, dem 15. September 2024 um 13:30 Uhr angepfiffen wird.

Hamburger SV – Prognose & Formcheck

Mit einer 2-1-1 bei 7:4 Toren und sieben Punkten steht der Hamburger SV auf dem 7. Platz in der Tabelle. Nach dem Auftaktsieg in Köln und dem deutlichen 4:1 gegen den weiteren Aufsteiger Preußen Münster trauert man sicher vergebenen Zählern hinterher.

So war beim 1:1 im Volksparkstadion gegen Hertha BSC mehr möglich und die Niederlage in Hannover durch einen Elfmeter in der 49. Minute war gewiss ebenfalls vermeidbar. Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten und die drei erwarteten Punkte mit einem Heimsieg zu sichern.

Hierbei wird Bakery Jatta nicht helfen können. Der Rechtsaußen erlitt im Pokal Mitte August einen Bänderriss im Sprunggelenk und wird wohl erst wieder im Oktober spielen können. Der HSV hat aber mit Marco Richter, Robert Glatzel oder Davie Selke und Emir Sahiti genügend Personal im Angriff. Diese Spieler warten nur darauf, den Turbo anzuschmeißen für den Hamburger Erfolg am Sonntag.

Die voraussichtliche Aufstellung: Heuer Fernandes – Hadzikadunic, Schonlau, Muheim – S. Hefti, Elfadli, Meffert, Baldé – Karabec – Glatzel, Königsdörffer

Jahn Regensburg – Prognose und Formcheck

Die Gäste aus Regensburg hatten den erwartet schweren Start in der 2. Liga. Mit einer 1-0-3 bei 1:8 Toren und drei Punkten steht man auf dem 14. Tabellenplatz. Nach der 0:2-Niederlage zu Beginn in Hannover konnte immerhin gegen Mitaufsteiger Ulm mit 1:0 gewonnen werden.

Es folgte die unglückliche Niederlage in Berlin. Trotz Roter Karte in der 76. Minute hielt man bis fast zum Schluss das 0:0 bei der favorisierten Hertha fest. Die Berliner machten weiter Druck, woraus ein Eigentor der Regensburger entstand. Niederlechner schraubte in der 96. Spielminute noch das Ergebnis auf 2:0. Danach gab es noch die 0:4-Heimklatsche gegen Greuther Fürth.

Die Ergebnisse sorgen sicher nicht für Selbstvertrauen, aber im Berliner Olympiastadion wurde zumindest defensiv gut gearbeitet. Nach vorn allerdings kommt da vom Aufsteiger viel zu wenig und es fällt schwer, auswärts auf Besserung beim HSV zu glauben. Dazu kommt, dass Christian Schmidt im offensiven Mittelfeld und Elias Huth als Mittelstürmer verletzt fehlen.

Die voraussichtliche Aufstellung: Gebhardt – Saller, Ballas, L. Breunig, Schönfelder – Geipl, S. Ernst – Pröger, Viet, Kother – Kühlwetter

Der direkte Vergleich beider Teams

Aus den letzten 10 Spielen ergibt sich aus HSV-Sicht eine Bilanz von 6-2-2. In der Saison 2018/19 gelang es dem Jahn, zweimal gegen die Rothosen zu gewinnen. Auswärts sogar mit 5:0 und zu Hause dann mit 2:1. Danach jedoch wendete sich das Blatt und neben zwei Unentschieden 2019 und 2021 konnte der Hamburger SV immer gewinnen.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 15.09.2024

Sonntag, 15.09.2024 Anstoß: 13:30 Uhr MESZ

13:30 Uhr MESZ Ort: Hamburger Volksparkstadion

Hamburger Volksparkstadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Wett-Tipp und abschließende Prognose zum Spiel: Heimsieg im Handicap -1

Der Wett-Tipp für das Spiel HSV gegen Jahn Regensburg lautet Heimsieg mit zwei oder mehr Treffern Differenz, also HC -1 zu einer Quote von 1,80 beim Wettanbieter Bet-at-home. So sollte der Hamburger SV mit seinen offensiven Möglichkeiten in der Lage sein, das Spiel mit 2:0 oder höher zu gewinnen. Die Gäste wirken noch zu harmlos mit erst einem erzielten Treffer. Darum ist hier der HSV mit einem Marktwert von circa 44,95 Millionen Euro deutlich favorisiert gegenüber Regensburg mit einem Kaderwert von 9,85 Mio Euro.