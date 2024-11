Hamburger SV – FC Schalke 04 Prognose & Tipp | 23.11.2024

Es riecht nach Bundesliga und Samstag ist es auch. Doch die Zeit 20:30 Uhr verrät, dass hier ein nicht minder spannendes Zweitligaduell in der Hansestadt stattfindet. Schalke 04 als Gast möchte aus den tiefen Regionen der Tabelle heraus und der HSV ist nach einem Punkt aus drei Spielen vor eigenem Publikum in der Pflicht!

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Der HSV hat hoffentlich die Länderspielpause sinnvoll genutzt. Denn nach dem 3:1-Heimsieg gegen Magdeburg kam nicht mehr viel. Zweimal wurde auswärts mit zwei Toren Differenz verloren. In Elversberg und Braunschweig wurde als leichter Favorit verloren. Dazwischen das Heimspiel gegen Nürnberg endete mit einer 1:1-Punkteteilung.

Die Hamburger benötigen ausgerechnet gegen den Ex-Bundesligisten einen Befreiungsschlag, der auch bei einer Heimbilanz von 3-3-0 gelingen kann. Mit weiteren drei Punkten wäre alles wieder einigermaßen in der Reihe und die Rothosen spielen weiter im oberen Drittel mit. Klappt das nicht, lauern Teams wie Hertha BSC auf Rang 11 mit 17 Punkten darauf, den Patzer auszunutzen.

Gegen Schalke 04 erwarten wir, dass die beste Offensive der 2. Liga wieder ihren Turbo anschmeißt und die schlechteste Abwehr zu Problemen zwingt. Vorne sollte das mit dem Duo Selke und Königsdörffer gelingen. Aber: Der immer noch verletzte Top-Stürmer Robert Glatzel und das offizielle Hinrunden-Aus für Ludovit Reis machen die Arbeit von HSV-Coach Steffen Baumgart nicht einfacher.

Voraussichtliche Aufstellung: Fernandes – Schonlau, Perrin, Muheim – Elfadli, Meffert – Katterbach, Richter, Karabec – Selke, Königsdörffer

FC Schalke 04 Prognose & Formcheck

Nach der Pleite in Hannover und dem irren 3:4 im Heimspiel gegen Fürth ging es beim torlosen Remis bei Aufsteiger Ulm deutlich ruhiger zu. Das alles geschah schon nach der Verpflichtung von Trainer Kees van Wonderen und der hat sich bestimmt gewundert, was bei Königsblau so los ist. Der erste Sieg gelang dann zu Hause gegen den Tabellenletzten Regensburg.

Schalke 04 steht auf dem 14. Platz mit nur einem Zähler Abstand zur Relegation! 3-3-6 insgesamt und in der Fremde wurde bei einer 1-2-3 erst einmal -bei Aufsteiger Münster- mit 2:1 gewonnen. Ein Auswärtssieg würde die Knappen etwas mehr Richtung Tabellenmitte bringen, bei einer Niederlage kann S04 von den Verfolgern aus Braunschweig, Münster oder Ulm eingeholt werden.

Positiv ist, dass Kees van Wonderen zuletzt zwei Spiele ohne Gegentreffer gelungen sind. Wenn auch nur gegen die beiden Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen, aber das könnte etwas mehr Selbstvertrauen geben. Die leicht aufsteigende Tendenz wird wohl trotzdem keine Fortsetzung finden, weil die Auswärtsschwäche weiter besteht. Aber: Adrian Gantenbein (Rechtsverteidiger) und Aris Bayindir (Mittelfeld) könnten bis Samstag ins Team stoßen.

Voraussichtliche Aufstellung: Heekeren – Aydin, Kaminski, Kalas, Murkin – Schallenberg, Grüger – Bulut, Karaman, Mohr – Sylla

Der direkte Vergleich beider Teams

In den letzten Zweitligajahren gelang Schalke 04 nur einmal ein 1:1-Unentschieden, die anderen drei Spiele zwischen 2021 und 2024 gingen mit 3:1, 5:3 und 2:0 an den Hamburger SV. In der Bundesliga und somit schon vor einiger Zeit in der Saison 2017/18 konnte jeweils das Heimteam in Gelsenkirchen und Hamburg gewinnen.

Die Gesamtbilanz lautet 44-25-44 und ist somit durch die Erfolge der Knappen in grauer Vorzeit ausgeglichen. Die Statistik der 55 Heimspiele sieht eine 29-14-12 aus Sicht des HSV und somit entsteht dadurch ein kleiner Vorteil auf dem Papier.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 23. November 2024

23. November 2024 Anstoß: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Ort: Volkspark-Stadion

Volkspark-Stadion Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger

Wolfgang Haslberger Live bei: Sport1, Sky Sport

Hamburger SV – FC Schalke 04 Tipp und abschließende Prognose: Beide treffen

Der Heimvorteil in Verbindung mit der Auswärtsschwäche lassen eine Tendenz zu einem Heimsieg zu, allerdings war in den letzten Spielen eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Wir erwarten auf dem Feld eine Menge Ballbesitz der Gastgeber und dennoch ein eher offenes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Torerfolgen kommen.

