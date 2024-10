Hamburger SV – 1.FC Magdeburg Prognose & Tipp | 20.10.2024

Sonntagmittag ab 13:30 Uhr möchte der Hamburger Sport Verein zu Hause weiter ungeschlagen bleiben und es wird spannend, ob das ohne Robert Glatzel gelingen wird. Denn die Gäste kommen mit Selbstbewusstsein in das Volksparkstadion, haben bisher jedes Auswärtsspiel gewonnen!

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Der HSV zeigt sich in guter Herbstform. In jedem der letzten fünf Spiele zwei oder mehr Tore geschossen und zuletzt mal eben beim Tabellenführer aus Düsseldorf mit 3:0 gewonnen. Davor gab es gegen Angstgegner SC Paderborn ein 2:2 und das gleiche Ergebnis in Kaiserslautern. Insgesamt blickt der Hamburger SV auf eine 3-2-0 mit 16:5 Toren aus den vergangenen fünf Partien.

In der Tabelle stehen die Rothosen auf dem 5. Platz mit einer 4-3-1 und 19:8 Toren. Mit einem Heimsieg können sie wieder in den Bereich der ersten drei Clubs kommen, da der KSC, der SC Paderborn und eben Magdeburg mit 16 Zählern einen Punkt vor ihnen stehen! Die Heimtabelle zeigt den HSV auf Platz 4 unbesiegt mit einer 2-2-0 und 12:4 Toren.

Der Ausfall von Mittelstürmer Robert Glatzel wiegt schwer. Aber die Hansestädter haben einen breiten Kader, der auf solche Verletzungen antworten kann. Der 1,95 Meter große Davie Selke wird diese Lücke mit Inhalt füllen, um für die nötige Torgefahr zu sorgen.

Steffen Baumgart hat nun die Qual der Wahl, ob er beim 3-4-1-2 bleibt oder in eine 4-3-3 geht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Selke neben Königsdörffer auflaufen wird und Glatzel 1:1 ersetzt. Eventuell entscheidet also die Tagesform oder das Bauchgefühl des Trainers. In jedem Fall wird auch die offensive Ausrichtung der Hamburger bestehen bleiben.

Voraussichtliche Aufstellung: Heuer Fernandes – Elfadli, Schonlau, Muheim – Katterbach, Reis, Meffert, Dompé – Richter – Selke, Königsdörffer

1.FC Magdeburg Prognose & Formcheck

Magdeburg schreibt eine ähnliche Story wie der HSV, nur etwas erfolgreicher. Mit einer 4-4-0 sind die Gäste noch ungeschlagen und konnten vor allem beim Auswärtsspiel in Darmstadt überraschen. Denn die 98´er gewannen zuvor spektakulär nach 0:3-Rückstand bei Schalke 04. Der Sieg fügte sich aber ein in das Gebilde rund um den Auswärtssieg in Köln oder dem 4:0 in Nürnberg.

Durch die gleiche 3-2-0-Form schiebt sich der FCM auf Platz 2 und führt die Auswärtstabelle mit einer 4-0-0 bei 11:3 Toren an! So haben die Gäste etwas zu verteidigen, nämlich den zweiten Platz bei mindestens einem Zähler oder mehr. Der Druck liegt eher beim Hamburger SV, was sich ebenfalls als Vorteil für das Team von Coach Christian Titz erweisen kann.

Die Gäste planen mit einer 3-4-3 das Mittelfeld zuzumachen, aber sie müssen vor allem Stammspieler Lubambo Musonda auf der Außenbahn ersetzen und für Herbert Bockhorn mit Kreuzbandriss wird ebenfalls ein anderer in die Bresche springen.

Voraussichtliche Aufstellung: Reimann – Hugonet, Mathisen, Heber – Nollenberger, Krempicki, Gnaka, El Hankouri – Amaechi, Burcu – Kaars

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison konnte Hamburg das Heimspiel mit 2:0 gewinnen und spielte auswärts Unentschieden. 2022/23 gewann der SC Magdeburg überraschend mit 3:2 beim HSV und mit gleichem Ergebnis auch zu Hause! In der Saison 2018/19 gewann, verlor jeweils das Heimteam mit einem Tor Differenz. Gesamt steht also eine Bilanz von 2-1-3 aus Hamburger Sicht.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 20. Oktober 2024

20. Oktober 2024 Anstoß: 13:30 Uhr MESZ

13:30 Uhr MESZ Ort: Volksparkstadion in Hamburg

Volksparkstadion in Hamburg Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

HSV – Magdeburg Tipp und abschließende Prognose: Beide treffen

Unser Hamburger SV – 1.FC Magdeburg Tipp lautet: Beide treffen zu einer 1.47 Quote bei Bwin. Die Ausfälle sowohl beim HSV als auch von Magdeburg machen eine Prognose über den Spielausgang schwierig. Wir halten aber die Chance, dass auf beiden Seiten Tore fallen, für sehr wahrscheinlich. Denn Davie Selke ist auf Seiten der Hausherren hoch motiviert und der FCM auswärts gefährlich.