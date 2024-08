Hallescher FC – FC St. Pauli: Prognose & Wett-Tipp | 16.08.2024

Es ist so weit! Am Freitag, den 16. August 2024 startet die DFB-Pokalrunde 2024/25 und somit absolvieren die Bundesligisten ihre ersten Pflichtspiele. Auch in Halle im Leuna Chemie Stadion wird ab 18 Uhr prächtige Pokalstimmung herrschen und natürlich wird der HFC probieren, vor ausverkauftem Haus mit über 15.000 Fans den Gästen von der Reeperbahn ein Bein zu stellen auf dem Weg in die zweite Runde im DFB-Pokal.

Hallescher FC – Prognose & Formcheck

In der Regionalliga Nordost reichte es zum Auftakt beim Chemnitzer FC (0:0) und im Heimspiel gegen den VFC Plauen (1:1) nur zu zwei Unentschieden. Aber in der Vorbereitung konnte 2:1 gegen Drittligist Alemannia Aachen sowie 1:0 gegen Ligakonkurrent Lok Leipzig gewonnen werden.

Der Absteiger aus der 3. Liga hatte also sichtlich Probleme, Tore zu erzielen. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Kader für diese Saison komplett neu zusammengestellt wurde. Dadurch stockt es noch in der Offensive, während defensiv die Achse mit Torwart Müller und Kapitän Niklas Landgraf aus der letzten Saison Stabilität ausstrahlt. Für die Regionalliga kann man dem Halleschen FC genügend Potenzial bescheinigen, um oben mitzuspielen.

FC St. Pauli Prognose und Form

Nach einer überzeugenden Saison 2023/24 stieg der FC St. Pauli verdient in die 1. Bundesliga auf und so gibt es in Hamburg ohne den HSV Partien in der höchsten Spielklasse. Von den fünf Testspielen wurde nur das bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:3 verloren. Die anderen beim Bremer SV, gegen Olympique Lyon, Norwich City und Atalanta Bergamo am letzten Freitag wurden gewonnen.

Die Kiezkicker zeigen sich also in guter Form und möchten sowohl die erste Pokalhürde als auch den Auftakt in der Bundesliga meistern. Besonders der 3:0-Sieg gegen den finalen Leverkusen-Bezwinger aus Bergamo kann nur als überzeugend bewertet werden.

Der direkte Vergleich beider Teams

Obwohl der Hallesche FC im Januar 1966 durch Ausgliederung aus dem SC Chemie Halle gegründet wurde und der FC St. Pauli im Mai 1910, gab es noch keine Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs. Wenn diese beiden Teams in der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 aufeinandertreffen, wird es eine spannende Premiere mit favorisierten Gästen.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Freitag, 16. August 2024

Freitag, 16. August 2024 Anstoß: 18:00 Uhr MESZ

18:00 Uhr MESZ Ort: Leuna Chemie Stadion in Halle

Leuna Chemie Stadion in Halle Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Unser Hallescher FC – St. Pauli Wett-Tipp: St. Pauli erreicht die nächste Runde

Die erfolgreichen Testspiele und der Aufstieg des FC St. Pauli zeigen deutlich, dass der Hallesche FC als Absteiger die Rolle des Außenseiters einnimmt. Zusätzlich kämpft Halle mit offensiven Schwierigkeiten, während St. Pauli lediglich punktuelle Verstärkungen benötigte und keine bedeutenden Abgänge verzeichnete.

Daher empfehlen wir folgende Wette: Das Gastteam erreicht die nächste Runde zu einer Quote von 1.19 bei NEObet.