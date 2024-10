FSV Mainz 05 – Bayern München Prognose & Tipp | 30.10.2024

In den letzten Jahren haben die Mainzer eine gute Performance gegen die Gäste aus München gezeigt und werden emotional alles aus sich herausholen. Es besteht kein Zweifel an der Favoritenrolle des FC Bayern. Aber manchmal hat der Pokal eben doch seine eigenen Gesetze und sorgt zumindest für einen spannenden Spielverlauf. Darum sehen wir auf beiden Seiten Tore fallen und zusätzlich noch drei oder mehr Treffer insgesamt.

Top Angebote für deine DFB-Pokal-Wetten

1. FSV Mainz 05 Prognose & Formcheck

Die erste Runde im Pokal bedeutete noch eine unerwartet schwere Hürde. In einem heiß umkämpften Derby beim Nachbarn Wehen Wiesbaden hieß es nach 90 Minuten 1:1 und somit Verlängerung! Beim Drittligisten mussten beide Teams noch eine Sonderschicht einlegen und in der extra Zeit sorgten die Treffer von Burkardt sowie Amiri für den 3:1-Endstand.

In der Bundesliga stehen die Mainzer mit einer 2-3-3 und 12:13 Toren auf dem 13. Platz. In der Liga warten die Rheinländer noch auf einen Heimsieg, beide Siege wurden auswärts geholt in Augsburg und bei St. Pauli. Jetzt soll die MEWA Arena in einen Hexenkessel verwandelt werden.

Dabei muss Trainer Bo Henriksen auf die verletzten Burkardt mit einer Oberschenkelverletzung und Hanche-Olsen wegen seines Zehenbruchs verzichten. Die Aufstellung 3-4-2-1 dürfte etwas defensiver ausfallen, um die Angriffe der Gäste zu erschweren. Letztendlich wird es jedoch keine leichte Aufgabe werden, die Bayern permanent auf Entfernung zum eigen Tor zu halten.

Voraussichtliche Aufstellung: Zentner – Kohr, Jenz, Leitsch – Caci, Sano, Amiri, Mwene – Nebel, J.-S. Lee – Sieb

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Im ersten Pflichtspiel für den neuen Bayerncoach Vince Kompany gab es einen nie gefährdeten 4:0-Auswärtssieg bei Zweitligist SSV Ulm. Zweimal Müller in der ersten Halbzeit, Coman und schließlich der eingewechselte Harry Kane sorgten damals für die Tore.

Aktuell ist der FC Bayern auf Kurs Meisterschaft und hat dort in acht Spielen schon 29 Treffer erzielt. Daher ist der Rekordmeister auch Favorit am Mittwoch. Auswärts wurden in der Liga sogar viel mehr Tore geschossen als in der heimischen Allianz Arena, nämlich ganze 22 Stück!

In Mainz planen die Gäste mit einer 4-2-3-1 mit Kane in der Spitze. Der Gegner wird absolut nicht unterschätzt und wir erwarten, dass der FC Bayern dieses Spiel von Beginn an ernst nimmt. Durch die Optionen Goretzka, Müller oder Sané kann der Trainer variabel einwechseln und das Tempo bestimmen. Die Bayern spielen Samstag zu Hause gegen Union und am Mittwoch darauf erwartet man schon Benfica Lissabon. Da dies ein wichtiges Spiel ist in der Champions League, könnte ab einem bestimmten Spielstand in den Verwaltungsmodus geschaltet werden.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Joao Palhinha – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Der direkte Vergleich beider Teams

In der Bundesliga Saison 2022/23 feierten die Hausherren einen 3:1-Heimsieg gegen die Bayern, im Hinspiel gab es allerdings mit dem 6:2-Heimsieg in der Allianz Arena die doppelte Anzahl der Tore. Aber auch 2021/22 schaffte der FSV ein 3:1 zu Hause! Daraus ergibt sich in der Liga eine 3-0-7 und im Pokal hat der FC Bayern alle bisherigen Spiele mit 4:0 in Mainz, 3:2 nach Verlängerung und 3:0 im Jahre 1999 zu Hause gewonnen. Es bestehen also kleine Chancen für eine Überraschung!

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Mittwoch, 30. Oktober 2024 Anstoß: 20:45 Uhr MEZ

20:45 Uhr MEZ Ort: MEWA Arena in Mainz

MEWA Arena in Mainz Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: ZDF und Sky

Mainz 05 – Bayern München Tipp und abschließende Prognose

Unser 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Tipp lautet: Beide treffen in regulärer Spielzeit und insgesamt über 2,5 Tore zu einer 1.78 bei Winamax. Durch die Daten aus dem Direktvergleich und dem engen Terminplan des Rekordmeisters sehen wir Chancen, dass auch Mainz 05 trifft und die Bayern ebenfalls für 2-3 Tore gut sind.