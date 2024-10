Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV Prognose & Tipp | 06.10.2024

Am Sonntag vor der Länderspielpause empfängt die Fortuna aus Düsseldorf den HSV. Der SC Paderborn ist durch den Heimsieg am Freitag schon gefährlich nah gerückt an den Tabellenführer, für den KSC reichte es nur zu einem 3:3 gegen Darmstadt 98. Hier können die Rheinländer aus eigener Kraft den Platz an der Sonne verteidigen, der HSV nur näher rücken.

Fortuna Düsseldorf Prognose & Formcheck

Der Mehrbelastung DFB-Pokal hat sich die Fortuna schon in der ersten Runde entledigt, aber in der 2. Bundesliga geht es bislang ohne Niederlage. Zu Hause schlug man Hannover 96 und spielte zweimal unentschieden. Verlief das 0:0 gegen den KSC noch torlos, war das 2:2 im Rheinderby gegen Köln schon turbulenter.

Auswärts aber konnte Düsseldorf schon in Darmstadt, bei Hertha BSC und in Fürth oder auch in Ulm gewinnen. Dazu gelangen auf fremden Rasen immer exakt zwei Tore. Nun geht es aber vor eigenem Publikum gegen den Ex-Club von Daniel Thioune, der den HSV naturgemäß hervorragend kennen dürfte.

Ihm ist die Sehnsucht, endlich aufsteigen zu können, wohlbekannt. Doch augenblicklich steht er statt den Rothosen auf dem ersten Platz. Diesen wird er mit seiner Fortuna zu verteidigen versuchen und die letzten Ergebnisse sprechen dafür und für Moral, Kampf oder Siegeswillen.

Voraussichtliche Aufstellung: Kastenmeier – Lunddal Fridriksson, Hoffmann, Oberdorf, Gavory – M. Zimmermann, Haag – Klaus, Johannesson, Rossmann – Kownacki

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Die einzige Niederlage holte sich der HSV unnötig bei Hannover 96 ab, davor und danach steht eine 3-3-0-Bilanz. Überraschten die Rothosen noch im ersten Spiel mit drei Punkten beim 1. FC Köln, reichte es danach auswärts nur noch für einen Zähler beim 1. FC Kaiserslautern. Hier erzielte Davie Selke in der 95. Minute den Ausgleich.

Auswärts ist der Hamburger SV mit 4:4 Toren und einer 1-1-1 auf Platz 11 nur mittelmäßig unterwegs und daher dürfte es gegen die 1-2-0-Heimbilanz der Gastgeber schwer werden. Allerdings sprechen 3:2 Tore auch nicht für eine Heimmacht der Fortuna im Vergleich zu 12:4 HSV-Toren zu Hause.

Es erwartet uns ein echtes Spitzenspiel, auch wenn die Tabelle etwas anderes aussagt. Sollte der HSV gewinnen, kann er mit dann 15 Punkten auf die vorderen Plätze vorstoßen. Vielleicht ist die Doppelspitze mit Selke und Glatzel von Beginn an eine echte Aufgabe für Düsseldorf.

Voraussichtliche Aufstellung: Heuer Fernandes – Hadzikadunic, Schonlau, Muheim – S. Hefti, Elfadli, Meffert, Dompé – Karabec – Selke, Glatzel

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison konnten beide ihre Heimspiele ohne Gegentreffer gewinnen und 2022/23 kam Fortuna Düsseldorf wie schon die beiden Heimspiele zuvor gegen den HSV nicht über ein Unentschieden hinaus. Interessanterweise konnten die Rothosen, egal in welcher Liga, die letzten zehn Spiele nie in Düsseldorf gewinnen. Die Fortuna kann hier auf eine 4-6-0 Heimbilanz blicken.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Sonntag, 06.10.2024

Sonntag, 06.10.2024 Anstoß: 13:30 Uhr MESZ

13:30 Uhr MESZ Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Schiedsrichter: Martin Petersen

Martin Petersen Live bei: Sky Sport

Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV Tipp und abschließende Prognose: Doppelte Chance 1/X

Unser Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV Tipp lautet: 1/X Doppelte Chance zu einer Quote von 1,45 bei NEO.bet. Wie der Direktvergleich zeigt, sah der HSV in letzter Zeit nicht sehr erfolgreich aus auf der Düsseldorfer Rheinseite. Die Gastgeber sind selbst gut in Form und ambitioniert, in der Tabelle an erster Stelle zu stehen.

Daniel Thioune wird am Sonntag noch eine Portion motivierter sein, das Spiel nicht verlieren zu wollen. Auswärts zeigen sich die Hamburger zu oft nicht von ihrer besten Seite.

