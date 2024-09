FC St. Pauli – RB Leipzig Tipp & Prognose | 22.09.24

Es empfängt der Vorletzte und zu Gast ist der Dritte der Bundesliga. Während St. Pauli sich die ganze Woche auf dieses Spiel vorbereiten konnte, hatte RB Leipzig noch in der Champions League zu tun. Dennoch dürften die Rollen klar verteilt sein. Oder tun sich die Gäste ähnlich schwer wie beim 0:0 im letzten Heimspiel gegen Union Berlin?

FC St. Pauli – Prognose & Formcheck

Der FC St. Pauli ist bisher nicht so richtig drin in der Saison, mit einer 0-0-3 bei 1:6 Toren wird ihnen auch klar, dass die 1. Bundesliga kein Selbstläufer ist. Im ersten Heimspiel wurde mit 0:2 gegen Heidenheim verloren und auswärts blieb man bei Union ebenfalls ohne eigenen Treffer, verlor das Spiel mit 0:1. Im dritten Spiel dann endlich der erste Treffer bei der 1:3-Niederlage in Augsburg.

Aber auch in diesem Heimspiel hängen die Trauben hoch und es droht tatsächlich die vierte Niederlage im vierten Spiel. Zudem gibt es noch einige Verletzte zu beklagen und so wird die Aufgabe gegen ambitionierte Gäste nicht einfacher. Ahlers, Burchert, Metcalfe und Zoller stehen auf der Liste der Ausfälle, aber als Aufsteiger muss man eh improvisieren und über den Kampf ins Spiel finden.

Voraussichtliche Aufstellung: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Treu – R. Wagner, Boukhalfa – J. Eggestein, Afolayan

RB Leipzig – Prognose & Formcheck

RB Leipzig setzte zum Höhenflug an, als nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum der aktuelle Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen auswärts mit 3:2 geschlagen wurde! Dann aber erwarteten alle naturgemäß den nächsten Dreier gegen die in der letzten Saison fast abgestiegenen Gäste von Union Berlin. Doch ohne Marco Rose an der Seitenlinie fehlte es wohl an Inspiration, um den nötigen Treffer zu Hause einzuschießen. Fehlen werden wohl Ouédraogo und Schlager (2x Knie).

Umso wichtiger war es, dass der Coach beim Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Atlético Madrid wieder zur Verfügung stand. Dort erwischte RB Leipzig einen super Start und ging schon in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde Atlético aber stärker und traf zum 1:1. In der 90. Minute dann doch noch der Siegtreffer für „Atleti“, sodass das gute Spiel der Leipziger nicht belohnt wurde. Das sollte in der Bundesliga im Spiel am Sonntag auf jeden Fall besser laufen.

Voraussichtliche Aufstellung: Gulacsi – Geertruida, Orban, Lukeba – Henrichs, A. Haidara, Seiwald, Raum – Xavi – Openda, Sesko

Der direkte Vergleich beider Teams

Bislang traf man lediglich in der 2. Bundesliga aufeinander, da der FC St. Pauli gerade aufgestiegen und man sich im DFB-Pokal aus dem Weg gegangen ist. In der Saison 2014/15 konnten beide ihre Heimspiele gewinnen und in der darauffolgenden Spielzeit gewannen die Kiezkicker von der Reeperbahn beide Spiele mit jeweils 1:0.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 22.09.2024

Sonntag, 22.09.2024 Anstoß: 19:30 Uhr MESZ

19:30 Uhr MESZ Ort: Millerntor-Stadion

Millerntor-Stadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: DAZN

St. Pauli – RB Leipzig Tipp und abschließende Prognose: Sieg RB Leipzig

