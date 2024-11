FC St. Pauli – Holstein Kiel Prognose & Tipp | 29.11.2024

Zu Beginn des 12. Bundesliga-Spieltages geht es runter in den Keller und hoch in den Norden. Der Drittletzte empfängt den Vorletzten und nach 90 Minuten kann St. Pauli Heidenheim mit in den Keller ziehen oder Holstein Kiel wird punktgleich mit einem Auswärtssieg! An Spannung und Dramatik wird es also nicht fehlen ab dem Zeitpunkt, wenn „Hells Bells“ am Millerntor ertönt.

FC St. Pauli Prognose & Formcheck

Drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Dazwischen in zwei Spielen keine Gegentore! Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gab es den zweiten Saisonsieg mit dem 2:0 auswärts bei der TSG Hoffenheim. Zuletzt aber zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer. Dem knappen 0:1 gegen den FC Bayern folgte die verdiente 0:2-Pleite in Gladbach.

Insgesamt steht der gastgebende Aufsteiger mit einer 2-2-7 bei 7:14 Toren auf dem 16. Platz und in der Heimtabelle wartet St. Pauli weiter auf den ersten Heimsieg. 0-2-3 lautet die Bilanz, die am Samstag aufgehübscht werden möchte. Bei drei Punkten für die Kiezkicker kann man Heidenheim überholen, wenn der FCH zu Hause gegen Frankfurt verliert.

St. Pauli muss im Grunde gewinnen und gegen den Mitaufsteiger den Dreier holen. Das soll gelingen mit einer 3-4-2-1 und Eggestein in der Spitze. Den Gastgebern fehlen eine Menge Spieler, die langzeitverletzt sind. Dafür steht aber das gesamte Stadion am Millerntor hinter ihnen.

Voraussichtliche Aufstellung: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu – Afolayan, Guilavogui – Eggestein

Holstein Kiel Prognose & Formcheck

Zwischen den vier Niederlagen gab es für Holstein Kiel endlich den erhofften ersten Saisonsieg, das Kunststück gelang im Heimspiel mit dem 1:0 gegen Heidenheim. Davor und danach konnten die Kieler allerdings nichts Zählbares holen. Egal ob das gegen Union war, in Stuttgart, bei Werder Bremen oder zuletzt gegen Mainz 05.

Leider keine Punkte und so klammert man sich nun vielleicht an den vermeintlich letzten Strohhalm, um zumindest mit einem Punkt oder mehr den Abstand zum VfL Bochum zu vergrößern. In der Auswärtstabelle ist Holstein Kiel auf dem 15. Platz noch vor Borussia Dortmund mit einer 0-2-3 bei 4:12 Toren.

Auch bei den Gästen hat sich personell nichts verändert, es fehlt weiterhin das Trio Colin Kleine-Bekel, Carl Johansson und Alexander Bernhardsson. Holstein wird probieren, mit einer 3-5-2 mit Harris sowie Skrzybski zum Erfolg zu kommen.

Voraussichtliche Aufstellung: Weiner – Ivezic, Erras, Geschwill – Becker, Holtby, Knudsen, Remberg, Porath – Harres, Skrzybski

Der direkte Vergleich beider Teams

Nach einem 0:0 in der Zweitliga-Hinrunde der Saison 2022/23 gab es in drei Spielen jeweils über ein halbes Dutzend Tore! Im Rückspiel bei Holstein Kiel gewann der FC St. Pauli mit 4:3 und wiederholte dieses Ergebnis gleich noch einmal auswärts in der nächsten Saison.

Zuvor gewannen die Kiezkicker ihr Heimspiel mit 5:1. Insgesamt steht es 27-14-17 zugunsten der Hamburger. In der bisherigen Historie gelangen den Kielern erst zwei Auswärtssiege und elf Unentschieden bei 16 Heimsiegen Paulis.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 29. November 2024

29. November 2024 Anstoß: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion

Millerntor-Stadion Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: DAZN

FC St. Pauli – Holstein Kiel Tipp und abschließende Prognose: Unter 2,5 Tore

Wir erwarten ein eher defensiv geführtes Spiel, in dem beide Teams erst einmal wenig zulassen möchten. Im Verlauf der Partie könnten sich die Hausherren mehr Ballbesitz erarbeiten, aus dem heraus es zu einem Chancenplus für den FC St. Pauli kommen könnte.

Aber eigene Treffer sind oft Mangelware bei einem von fünf Heimspielen mit drei oder mehr Toren. Sehr viel lassen die Kiezkicker auch nicht zu, wie das 0:1 gegen die Bayern beweist. Unser FC St. Pauli – Holstein Kiel Tipp lautet: Unter 2,5 Tore zu einer 1.96 Quote bei NEO.bet. Als Neukunde bei Neobet kannst du dir mit dem Code „mopo10“ 10 € gratis sichern.