FC Hansa Rostock – Hertha BSC: Prognose & Wett-Tipp | 18.08.2024

In der letzten Saison duellierten sich beide Teams noch in der 2. Bundesliga, doch haben sich die Wege durch den Rostocker Abstieg getrennt. Nun trifft man durch die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal 2024/25 schneller wieder aufeinander als gedacht. Gewöhnlich kommt es bei dieser Paarung zu erhöhter Aktivität beider Fanszenen, was dieser Partie zusätzliche Brisanz verleiht. Doch auch sportlich geht es für Hertha um nicht weniger als das Erreichen der nächsten Runde. Hansa ist zwar als Drittligist nur Außenseiter, aber durch die Emotionen kann es ein packender Pokalfight werden.

FC Hansa Rostock – Prognose & Formcheck

Der Übergang vom Abstieg hin zu einem guten Start in die neue Saison ist Rostock offensichtlich nicht gelungen. In der Vorbereitung gab es zwei Siege gegen unterklassige Amateure. Gegen Randers FC aus Dänemark, Eintracht Braunschweig und Lazio Rom gab es Niederlagen. Ein 1:1 gegen Regionalligist VSG Altglienicke sticht hier noch positiv heraus.

Zum Ligaauftakt spielte der Zweitligaabsteiger Hansa zu Hause gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart II und enttäuschte. Nur durch Elfmeter kam es zur Führung für das favorisierte Heimteam und am Ende stand ein 1:1. Das zweite Spiel ging dann beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 verloren. Trainer Bernd Hollerbach hat noch eine Menge zu tun, aus dem neu gebastelten Team eine Einheit zu formen. Im Pokal könnte sich die Baustelle im Sturm bemerkbar machen, wenn die Hauptstädter diese Schwäche erkennen.

Hertha BSC – Prognose und Form

Bei den Berlinern hat sich über den Sommer ebenfalls einiges getan und aktuell hat man vor allem einige Verletzte zu beklagen. Daher wollte auch der Start mit dem neuen Coach Cristian Fiél nicht so gelingen. Im Heimspiel gegen Paderborn fehlten vorne die Durchschlagskraft und die Möglichkeiten, über das Zentrum zu Chancen zu kommen.

In Hamburg tat man sich ebenfalls schwer und nach dem 1:0 für den HSV durch den völlig freistehenden Königsdörffer musste man schlimmstes befürchten. Doch manchmal „is die olle Hertha ´ne Wundertüte“ und so schaffte es Jonjoe Kennys 1:1, das Hamburger Volksparkstadion zum Schweigen zu bringen zur Freude der Hertha-Fans.

Alles in allem war das Unentschieden verdient durch die weitaus bessere zweite Hälfte und der Nachjustierungen des Hertha-Trainers. Möglich also, dass Deyovaisio Zeefuik nach seiner erfolgreichen Einwechslung in Rostock von Beginn an spielen darf. Weiter fehlen werden Fabian Reese, Kevin Sessa und bei Palko Dardai oder Flo Niederlechner wird Taktik und Fitness über einen Einsatz entscheiden.

Hansa Rostock gegen Hertha BSC – Beste Buchmacher für deine Sportwetten

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison gelang Hansa Rostock gegen Hertha BSC kein Treffer. Sowohl beim 0:0 im Ostseestadion als auch im Rückspiel bei der 0:4-Niederlage blieb die Kogge torlos. Mitte August 2017 gab es diese Paarung schon einmal im Pokal, aus der gingen die Hauptstädter mit einem 2:0-Auswärtserfolg als Sieger hervor. Einzig in der 1. Bundesliga konnte Rostock beide Spiele gewinnen und so die Bilanz aus den letzten zehn Spielen bei einer 2-5-3 etwas aufhübschen.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 18. August 2024

Sonntag, 18. August 2024 Anstoß: 15:30 Uhr MESZ

15:30 Uhr MESZ Ort: Ostseestadion Rostock

Ostseestadion Rostock Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: WOW / Sky Sport

Wett-Tipp und abschließende Prognose zum Spiel: Auswärtssieg Hertha BSC

Die anhaltenden Offensivprobleme der Gastgeber könnten Hertha BSC in die Karten spielen, zumal die Berliner insgesamt das stärkere Team stellen, um Hansa Rostock zu besiegen. Dennoch sind die Gäste durch Verletzungen und mögliche Umstellungen im Kader geschwächt. Trotz der traditionellen Schwierigkeiten von Hertha in der ersten Pokalrunde, lautet unser Wett-Tipp: Auswärtssieg Hertha BSC mit einer Quote von 2.00 bei Neobet.