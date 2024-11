FC Bayern München – Paris SG ­Prognose & Tipp | 26.11.2024

Sowohl die Bayern als auch Paris führen in ihren Ligen in Deutschland und Frankreich. In der Champions League jedoch hinken beide den Erwartungen hinterher. Darum wäre jeweils ein Sieg in der Allianz-Arena wichtig. Hat der FC Bayern München also die besseren Karten in diesem Duell?

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Nach der 1:4-Niederlage beim FC Barcelona am 3. Spieltag der Champions League hat der FC Bayern München nicht nur alle Spiele gewonnen. Das Team von Vincent Kompany bekam in den folgenden sechs Spielen der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Königsklasse keinen einzigen Gegentreffer.

In der Champions League steht der FC Bayern München mit einer 2-0-2 bei 11:7 Toren auf dem 17. Platz und hat die Heimspiele gegen Dinamo Zagreb mit 9:2 sowie gegen Benfica mit 1:0 gewonnen. Auswärts wurde bei Aston Villa und Beim FC Barcelona verloren. Ziel ist es, sich mit einem weiteren Heimsieg und dann neun Punkten im vorderen Feld der Tabelle festzusetzen.

Die Siege der Bayern waren manchmal knapp oder wurden hinten raus etwas deutlicher. Aber zuletzt war auch kein starker Gegner dabei, an dem man sich hätte messen können. Das wird am Dienstag anders und hier müssen alle ihr Leistungspotenzial ausschöpfen. Danach muss man in der Bundesliga zu Borussia Dortmund und es ist Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal zu Gast.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Laimer – Olise, Musiala, Coman – Kane

Paris SG Prognose & Formcheck

Die Franzosen stehen wohl überraschend einen Platz hinter den Qualifikationsrängen! Die große CL-Tabelle sieht PSG auf Platz 25 mit einer 1-1-2 bei nur 3:5 Toren. Nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen das aktuell auf Platz 29 stehende Girona folgten Niederlagen beim FC Arsenal und gegen Atletico Madrid. Dazwischen reichte es im Heimspiel nur zu einem 1:1 gegen den PSV Eindhoven.

In der französischen Liga marschiert Paris SG aber nach einem 1:1 in Nizza ähnlich wie die Bayern von Sieg zu Sieg. Zuletzt konnte PSG mit 3:0 das Heimspiel gegen Toulouse gewinnen, eine weitere Parallele zum Spiel der Bayern am Freitag, die mit gleichem Ergebnis Augsburg besiegten. Die Ambitionen der hochbezahlten Gäste dürften also ähnlich sein, sich in der CL Tabelle zu verbessern.

Die Gäste aus Frankreich bringen zweifelsfrei genügend Qualität mit, um in München zu punkten. Aber PSG bringt die PS in der Königsklasse nicht auf die Straße, hatte in der Vergangenheit gegen München wenig zu lachen. Trainer Luis Enrique antwortet auf die 4-2-3-1 der Bayern mit einer Aufstellung im 4-3-3 System.

Voraussichtliche Aufstellung: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaire-Emery – Dembele, Asensio, Barcola

Der direkte Vergleich beider Teams

In der Saison 2022/23 konnte der FC Bayern München die Spiele mit 1:0 auswärts und 2:0 zu Hause gewinnen. 2021 schaffte Paris Saint-Germain einen 3:2-Auswärtssieg in der Allianz-Arena und darauf reagierten die Bayern mit einem 1:0-Sieg in der französischen Hauptstadt. Zudem gab es diese Paarung auch im Finale 2020, welches die Bayern mit 1:0 gewonnen haben.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 26. November 2024

26. November 2024 Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Ort: Allianz Arena München

Allianz Arena München Schiedsrichter: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs Live bei: Amazon Prime

FC Bayern München – Paris SG Tipp und abschließende Prognose: Über 3,5 Tore + 1/X

Wir erwarten eine Steigerung gegen einen solch starken Gegner wie Paris. Harry Kane schießt Elfmeter und verwandelt auch sonst seine Chancen. Da die Gäste mehr unter Druck stehen, werden sie unter Umständen offensiver agieren und so Raum für Angriffe der Bayern öffnen.

Unser FC Bayern München – Paris SG Tipp lautet: Gesamt über 3,5 Tore + Doppelte Chance FC Bayern oder Unentschieden zu einer 2.34 Quote bei NEO.bet.