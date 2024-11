FC Bayern München – Benfica Lissabon Prognose & Tipp | 06.11.2024

Beide Mannschaften haben Gründe, sich beim Spiel in der Allianz Arena am Mittwoch, den 6. November Chancen auszurechen. Die Bayern haben in zwei Wettbewerben vier hohe Siege eingefahren und die Gäste haben durch zwei Siege in der Champions League die bessere Platzierung. Auch die drei Erfolge in der portugiesischen Liga sorgen für eine breite Brust.

FC Bayern München Prognose & Formcheck

In Bundesliga und Pokal hat sich der FC Bayern München in den letzten vier Spielen kein Gegentor gefangen und selbst zwölf Tore erzielt! In der Champions League allerdings hat man noch Probleme und steht mit zwei Niederlagen und einem Sieg nur auf Platz 23.

Dem 9:2-Kantersieg im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb folgte die 0:1-Niederlage bei Aston Villa durch einen individuellen Fehler des Keepers Manuel Neuer. Danach musste das Team von Vincent Kompany zum FC Barcelona und verlor dort unerwartet deutlich mit 1:4. Jetzt stehen die Bayern zu Hause unter Zugzwang gegen die Gäste aus Portugal.

Hier soll sich die offensive Power aus den letzten Spielen fortsetzen und auf dem Papier ist der deutsche Rekordmeister Favorit. Die aktuelle Form außerhalb der Königsklasse, der Heimvorteil und der direkte Vergleich sprechen dafür, dass sich der FC Bayern München mit einem Heimsieg durchsetzt. Schlüsselspieler Harry Kane ist fit und wird mutmaßlich schon allein für viel Torgefahr sorgen. Gegen Benfica Lissabon wird aber auch die Defensive gefordert sein!

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Joao Palhinha – Olise, Musiala, Coman – Kane

Benfica Lissabon Prognose & Formcheck

Die Portugiesen kommen gefühlt nicht als Underdog in die Allianz Arena, denn in der Primeira Liga feierten sie zuletzt drei Siege in Folge mit 10:1 Toren und auch in der Königsklasse stehen sie über dem FC Bayern München auf Platz 13 mit zwei Siegen und einer Niederlage bei 7:4 Toren.

Beim bisher sieglosen serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad konnte knapp mit 2:1 gewonnen werden und danach gab es ein in der Höhe unerwarteten 4:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid. So ging Benfica dann auch als 1.57-Favorit bei den Buchmachern ins Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam, welches jedoch überraschend mit 1:3 verloren ging!

Das zeigt, dass auf der einen Seite eine weitere Niederlage im Bereich des Möglichen ist und die „Adler“ in der Allianz Arena abstürzen könnten. Auf der anderen Seite macht den Gästen vielleicht auch der gute Auftritt gegen die Defensivkönige von Atletico Hoffnung. Wir erwarten daher einen tief stehenden Gegner, der es den Bayern nicht einfach machen wird.

Voraussichtliche Aufstellung: Trubin – Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Carreras – Florentino, Aursnes – di Maria, Kökcü, Aktürkoglu – Pavlidis

Der direkte Vergleich beider Teams

Bisher konnte Benfica Lissabon gegen die Bayern weder zu Hause noch auswärts gegen den FC Bayern München gewinnen! Aus Sicht der Hausherren steht eine Bilanz von 9-3-0 aus allen bisherigen Duellen.

Dreimal schenkten ihnen die Bayern fünf Tore ein in Heimspielen, zweimal feierte der FCB ein 4:1 in München und zu Hause haben die Gastgeber noch keinen Zähler abgegeben.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 06. November 2024

06. November 2024 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena München

Allianz Arena München Schiedsrichter: Davide Massa

Davide Massa Live bei: DAZN

FC Bayern München – Benfica Lissabon Tipp und abschließende Prognose: Harry Kane trifft

Harry Kane hat in 58 Spielen für den FC Bayern schon 61 Treffer erzielt. In seiner Karriere hat er schon 47 Spiele in der Champions League absolviert und in diesem Wettbewerb 34-mal ein Tor geschossen. Beim 9:2 der Bayern gegen Zagreb schoss Kane unglaubliche vier Tore, in Barcelona immerhin den kurzzeitigen Ausgleich zum 1:1 und in der Bundesliga zweimal gegen Union Berlin.

