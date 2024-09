FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen Prognose & Tipp | 28.09.2024

Alles fiebert diesem Duell des Tabellenführers gegen den amtierenden Deutschen Meister entgegen und das zur besten Wies’n-Zeit. Am Samstag trifft ein Marktwert der Bayern von 945 Millionen auf einen von Leverkusen mit 627 Millionen. Mit einem Heimsieg möchte der Rekordmeister seine Position an der Nummer 1 festigen und auf der anderen Seite wollen die Gäste nach Punkten gleichziehen. Spannung ist demnach garantiert und die Emotionen werden hoch sein.

Top Wettangebote zum Spiel Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Die Bayern haben einen perfekten Start hingelegt mit einer 4-0-0. Das Auswärtsspiel in Wolfsburg konnte noch knapp mit 3:2 nach Rückstand gewonnen werden und danach lief der 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg schon besser. Dann die Brustlöser mit dem 6:1-Auswärtssieg bei Holstein Kiel und dem 5:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen. Dazwischen noch im Pokal eine Runde weiter und in der Champions League hat man einen 9:2-Heimsieg präsentiert gegen Dinamo Zagreb. Der Offensivmotor läuft also wie geschmiert.

Die Fans dürften zufrieden sein, genauso wie der Klub mit dem neuen Trainer Vincent Kompany. Alles passt im Augenblick gut zusammen und so geht man wohl auch optimistisch in dieses Spitzenspiel hinein. Dazu kommt der Heimvorteil und das Oktoberfest läuft auch auf vollen Touren.

Alles ist vorbereitet für das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Verletztenliste ist bekannt, so fehlen Ito, Boey und Stanisic. Doch das vorhandene Personal kann sich durchaus sehen lassen, dazu mit Müller & Co eine hervorragend besetzte Bank. Bayern wird auch in diesem Spiel hoch attackieren und mit Pressing die Abwehr früh unter Druck setzen.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Minjae, Davies – Kimmich, Musiala, Pavlovic – Olise, Gnabry – Kane

Bayer 04 Leverkusen Prognose & Formcheck

Aber auch Bayer 04 Leverkusen ist gut in die Saison gestartet, trotz der 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen RB Leipzig. Das erste Spiel wurde mit 3:2 auswärts in Gladbach gewonnen und nach der Niederlage wurde adäquat mit einem 4:1-Auswärtssieg in Hoffenheim geantwortet.

Das letzte Spiel wurde auch noch einmal spannend und man lag zu Hause gegen Wolfsburg zurück! Aber wieder, wie schon in der letzten Saison, wurde das Spiel noch egalisiert und in der Nachspielzeit mit 4:3 gewonnen. Insgesamt wird auch die Werkself mit breiter Brust in die Allianz Arena auflaufen und es beginnt ein neues Spiel, auch weil Granit Xhaka das Team nach dem Sieg gegen die Wölfe noch einmal wachgerüttelt hat.

Aus den Fehlern und vor allem den relativ vielen Gegentoren wird Xabi Alonso die richtigen Schlüsse gezogen haben. Wenn also erwartet wird, dass die Bayern mit hohem Pressing spielen werden, wird Bayer 04 Leverkusen die richtigen Mittel zur Verfügung haben. Mit Wirtz, Frimpong und Boniface kann die Bayern-Abwehr mit schnellen Kontern beschäftigt werden. Die Gäste haben zum Topspiel 1 gegen 2 keine Verletzten zu vermelden.

Voraussichtliche Aufstellung: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo – Terrier, Wirtz – Boniface

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison konnte Bayer 04 Leverkusen das Heimspiel mit 3:0 gegen die Bayern gewinnen und im Hinspiel hieß es früh in der Saison 2:2 in der Allianz Arena. In der Spielzeit 2022/23 konnten jeweils die Hausherren ihre Spiele gewinnen, Bayer 04 mit 2:1 und Bayern München mit 4:0.

Im Bundesliga Gesamtvergleich gab es 52 Siege für den Rekordmeister aus München, 18 Unentschieden und 20 mal konnte Leverkusen gegen Bayern gewinnen. Bei 173 zu 108 Toren spricht auch das Trefferverhältnis deutlich zugunsten der Gastgeber vom Samstag.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Samstag, 28.09.2024

28.09.2024 Anstoß: 18:30 Uhr MESZ

18:30 Uhr MESZ Ort: Allianz Arena München

Allianz Arena München Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: Sky Sport

Bayern München – Bayer Leverkusen Tipp und abschließende Prognose: Über 3,5 Tore

Unser FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen Tipp lautet: Über 3,5 Tore zu einer 1.86 Quote bei Merkur Bets. Beide Mannschaften verfügen über die nötige Qualität, um Treffer zu erzielen. Außerdem werden die Bayern von Beginn an zeigen wollen, wer Herr im Hause ist und die Tabellenführung nicht mehr aus der Hand geben möchte.

Harry Kane ist in guter Form, aber auch Bayer 04 wird mitspielen wollen und entsprechende Chancen in Tore ummünzen wollen. In so einem Spitzenspiel erwarten wir 100 % Einsatz und zwei top motivierte Teams.

Für zusätzliche Sportwetten auf das Spiel kannst du dich auf alle lizenzierten Wettanbieter in Deutschland verlassen. Gemeinsam mit Bet-at-home und anderen Partnern haben wir die besten speziellen Angebote für diese Partie zusammengestellt.