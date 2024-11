FC Bayern München – 1. FC Union Berlin Prognose & Tipp | 02.11.2024

Es spielt am Samstag die mit 29 Treffern beste Offensive gegen die mit erst fünf Gegentoren beste Defensive. Zugleich ist das ein Duell innerhalb der Top-4 – was Union Berlin Ende letzter Saison als Fast-Absteiger kaum zu träumen gewagt hätte. Aber Coach Bo Svensson wird seinem Kollegen Vincent Kompany einige Nüsse mitgebracht haben, die es zu knacken gilt.

Top Angebote für deine Fußball-Wetten

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Die Bayern ziehen weiter ihre Bahnen und verteidigten zuletzt mit dem 4:0 gegen Stuttgart und dem 5:0 in Bochum ihre Tabellenführung. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Meister Leverkusen und das 3:3 in Frankfurt. Jetzt soll mit einem Heimsieg Verfolger RB Leipzig auf Distanz gehalten werden.

Insgesamt bei einer 6-2-0 noch ungeschlagen und zu Hause mit 2-1-0 bei 7:1 Toren ist der FC Bayern München im eigenen Stadion schwer zu schlagen. Erst ein Gegentor musste man gegen Bayer 04 zulassen und daher erwarten alle, dass die Serien halten. Im Pokal mühelos 4:0 in Mainz.

Ohne die Verletzten Boey, Ito, Pavlovic und Stanisic geht es mit einer 4-2-3-1 im gewohnten System ins Spiel gegen die Gäste aus Köpenick. Vorne wirbelt Harry Kane und dahinter sorgen wie zum Beispiel in Mainz Musiala oder Gnabry für offensive Momente. Die Bayern haben in der nächsten Woche das schwere Heimspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon vor der Brust. Das Heimspiel muss unbedingt gewonnen werden und schwirrt eventuell schon etwas in den Köpfen.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Joao Palhinha – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

1. FC Union Berlin Prognose & Formcheck

Mit erst einer Niederlage steht der 1. FC Union Berlin viel besser da, als man es vielleicht selbst erwartet hatte. Die eine Niederlage kann als unglücklich betrachtet werden in Gladbach, weil das Heimtor erst in der 96. Spielminute fiel! Danach stabil geantwortet mit dem 2:1-Heimsieg gegen Favorit Borussia Dortmund und diesen auch auswärts mit dem 2:0 in Kiel bestätigt.

Bei Drittligist Arminia Bielefeld musste sich der FCU allerdings im Pokal geschlagen geben. Auswärts ist der Fast-Absteiger der letzten Saison noch nicht so stark, was die 1-2-1-Bilanz mit 3:2 Toren auch zeigt. Sowieso fällt auf, dass Union Berlin die beste Defensive der Bundesliga hat mit erst fünf Gegentoren. Selbst der FC Bayern hat mit sieben Stück schon mehr. Dafür ist die Offensive mit erst neun Toren ausbaufähig, nur St. Pauli mit fünf und der VfL Bochum mit sieben haben weniger.

Das Augenmerk von Coach Bo Svensson wird nicht überraschend auf der Abwehr liegen. So müssen die Bayern erstmal an der Dreierkette Doekhi, Vogt und Diogo Leite vorbeikommen. Mit einer 3-4-3 rechnen sich die Gäste offensichtlich Chancen aus, wenig Gegentore zuzulassen.

Voraussichtliche Aufstellung: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Kemlein, R. Khedira, Rothe – Jeong, Vertessen – Hollerbach

Der direkte Vergleich beider Teams

Gab es in der ersten Saison nach dem Aufstieg noch zwei Siege der Bayern, trennten sich beide im Folgejahr schon nur noch 1:1 in beiden Spielen! Doch die alte Stärke kehrte 2021/22 zurück und der Rekordmeister konnte die Spiele auswärts mit 5:2 und zu Hause mit 4:0 für sich entscheiden.

In der Spielzeit 2022/23 schaffte Union ein 1:1 zu Hause und die drei folgenden Partien gewann dann doch wieder der FC Bayern München mit 3:0, 1:0 und 5:1. Gesamt also steht eine 8-3-0.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 02. November 2024

02. November 2024 Anstoß: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Ort: Allianz Arena

Allianz Arena Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck

Dr. Matthias Jöllenbeck Live bei: Sky Sport

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin Tipp und abschließende Prognose: Heimsieg HC -1,5

Der Direktvergleich, die Trefferquote und die magere Torausbeute der Gäste sprechen hier eindeutig für den Favoriten FC Bayern München. Gefährden könnten den Heimsieg, die starke Abwehr der Gäste und die Gedanken an das nächste Spiel zu Hause in der Königsklasse.

Als beste Vorbereitung hierauf sollten jedoch drei Punkte gelten und daher sehen wir einen Heimsieg im Handicap -1,5. Unser FC Bayern München – FC Union Berlin Tipp lautet: Heimsieg im HC -1,5 zu einer 1.50 Quote bei Winamax.