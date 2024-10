FC Barcelona – FC Bayern München Prognose & Tipp | 23.10.2024

Es ist nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Schwergewichte im Fußball, wenn die „FCB´s“ aufeinandertreffen. Denn das bedeutet auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick und mit Robert Lewandowski, der auch lange Zeit für den Club aus München stürmte. Unabhängig davon steht eine Menge auf dem Spiel, denn beide sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Champions League gestartet. Für beide soll es statt Platz 15 oder 16 deutlich nach oben gehen.

Top Angebote für deine Champions League Tipps

FC Barcelona Prognose & Formcheck

Barça hatte noch am Sonntag ein Spiel zu Hause und schoss sich gleich mal warm für den deutschen Gegner mit einem 5:1 gegen den 13. der Tabelle, den FC Sevilla. Somit thront der FC Barcelona mit einer 9-0-1 bei 33:10 Toren an der LaLiga Tabellenspitze.

In der Königsklasse verstolperten die Katalanen den Start und verloren beim AS Monaco mit 1:2. Es folgte dann aber Anfang Oktober die adäquate Antwort mit einem 5:0-Heimsieg gegen die Young Boys aus Bern.

Dort schoss Lewandowski schon zwei Tore und wird, so wie alle anderen Spieler, gegen die Bayern hochmotiviert zu Werke gehen. Das soll am besten mit einer 4-3-3 funktionieren. Aber die Bayern sind nicht gerade ein Team, dass dem FC Barcelona liegt. Vielleicht wird das unter Flick nun anders.

Voraussichtliche Aufstellung: Peña – Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde – Casadó, Pedri, De Jong – Yamal, Lewandowski, Raphinha

FC Bayern München Prognose & Formcheck

Am Samstag gab der VfB Stuttgart den Bayern ebenfalls die Gelegenheit, Tore zu erzielen und vor allem die Blockade von Harry Kane zu lösen. Mit 4:0 schickten die Münchner die Gäste nach einer torlosen ersten Halbzeit nach Hause. Der Bundesliga Tabellenführer ist also bereit für Barcelona.

Denn nach der Bayern-Gala im ersten CL-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb mit dem 9:2-Heimsieg setzte es eine unerwartete Niederlage bei Aston Villa. Dort verlor man 0:1 durch einen der offensiven Spielweise geschuldeten Bock von Torwart Manuel Neuer.

Flick kennt Neuer und wird darauf lauern, den ehemaligen Nationalkeeper aus dem Strafraum zu locken. Daher muss am Mittwoch die Viererkette in der Abwehr hellwach bleiben, um aus einer guten Struktur heraus den Ball intelligent über das Mittelfeld bis zu Harry Kane zu tragen.

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies – Kimmich, Palhinha – Olise, Müller, Gnabry – Kane

Der direkte Vergleich beider Teams

Seit sage und schreibe vier Spielen wartet der FC Barcelona darauf, ein Tor gegen den deutschen Rekordmeister zu erzielen! Dreimal 3:0 hieß es in den Jahren 2022 und 2023 sowie einmal 2:0 für die Bayern nach dem 8:2-Kantersieg im Coronajahr 2020.

Zum Glück für Barca waren keine Zuschauer im Stadion zugelassen wegen der Einschränkungen während der Pandemie. Die Bilanz aus Sicht der Gastgeber ist mit einer 3-2-12 ernüchternd und spielt eher den Gästen in die Karten. Dennoch empfängt hier der aktuelle spanische Tabellenführer den deutschen Rekordmeister.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 23. Oktober 2024

23. Oktober 2024 Anstoß: 21:00 Uhr MESZ

21:00 Uhr MESZ Ort: Estadi Olímpic Lluís Companys

Estadi Olímpic Lluís Companys Schiedsrichter: Slavko Vinčić

Slavko Vinčić Live bei: DAZN

FC Barcelona – FC Bayern München Tipp und abschließende Prognose: Über 3,5 Tore

Unser FC Barcelona – FC Bayern München Tipp lautet: Gesamt über 3,5 Tore zu einer 1.85 Quote bei Neobet – trotz der Tabellenführung in der Bundesliga ist die Souveränität bei den Bayern etwas weg durch dieses für die Fans attraktive offensive Spiel.

So entstehen aber immer wieder Lücken oder Gelegenheiten für die Gegner. Da Barcelona ebenfalls gut in Form ist, könnten sich hier also zahlreiche Chancen von Lewandowski einerseits und Harry Kane andererseits entwickeln.