FC Augsburg – FC St. Pauli: Prognose & Wett-Tipp | 15.09.24

Die Länderspielpause ist beendet und hoffentlich sind alle Spieler wieder unverletzt zurück bei ihren Klubs. Am Sonntag sind dann der FC Augsburg und der FC St. Pauli dran, die vorletzte Partie des 3. Spieltages ab 15:30 Uhr zu bestreiten. Doch früh in der Saison ist schon ordentlich Druck im Kessel.

FC Augsburg – Prognose & Formcheck

Im Pokal hat der FCA noch seine Pflicht erfüllt mit dem 4:1-Auswärtssieg bei Viktoria Berlin. Aber es folgten zwei Spiele mit einem torreichen Unentschieden und einer zu hohen Niederlage. Gegen Bremen konnte der frühe Rückstand schnell egalisiert werden. Dann sogar die Führung in der 35. Minute und letztendlich das 2:2 in der 58. Minute durch die Bremer.

Konnte der FC Augsburg noch mit einem Zähler gegen Bremen leben, war die Auswärtspartie in der Höhe unerwartet mit 0:4 verloren gegangen. In Heidenheim gingen die Fuggerstädter unter, obwohl es auch einige Chancen mit Pfosten und Latte gab. Doch ein früher Elfmeter und ein paar Konter später war die Augsburger Niederlage in Heidenheim perfekt. Im Quervergleich hat also der FC St. Pauli sogar besser abgeschnitten mit der 0:2-Heimniederlage.

Umso höher ist es zu bewerten, dass die Augsburger am Donnerstag den Vertrag mit Trainer Jess Thorup um ein Jahr bis 2026 verlängerten. Das unterstreicht ein ruhiges Umfeld mit ambitionierten Zielen. Personell sieht es ganz gut aus, auch wenn Reece Oxford und Robert Gummy bisher nicht so weit sind für das Spiel gegen St. Pauli.

Die voraussichtliche Aufstellung: Labrovic – M. Wolf, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck, Giannoulis – Jakic – Rexhbecaj, Maier – Vargas – Mounié, Essende

FC St. Pauli – Prognose und Formcheck

Das Team von der Reeperbahn ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Mit Mühe und Not würgte man sich in der Verlängerung bei Regionalligist Hallescher FC in die nächste Runde des DFB-Pokals. In der Bundesliga ist der FC St. Pauli mit zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer bisher nicht angekommen.

Zum Ligaauftakt empfingen die Kiezkicker die Überflieger aus Heidenheim. Trotzdem sie sich in einer englischen Woche befanden, konnten sie das Auswärtsspiel mit 2:0 gewinnen. Immerhin aber hielt der FC St. Pauli bis zur 65. Minute das 0:0, bevor der FCH in der 66. und 82. Minute den Sieg festmachte. Das zweite Spiel verlor man in der Alten Försterei bei Union Berlin mit 0:1.

Den Gästen fehlt Simon Zoller immer noch, auch sonst ist alles wie zu Beginn der Saison. Vielleicht aber sorgt der Brasilianer Maurides Roque Junior für den notwendigen Schwung vorn. Als Mittelstürmer kam er im Sommer nicht fit zurück, arbeitete jetzt wieder ins Team. Er wäre unter Umständen eine Option für etwas mehr Unberechenbarkeit aufseiten der Gäste. Bisher blieb der FC St. Pauli in der Bundesliga ohne Tor. Elias Saad scheint nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder gesund zu sein und kann eine weitere Alternative vorn sein.

Die voraussichtliche Aufstellung: Vasilj – Dzwigala, Wahl, Mets – Saliakas, Irvine, Treu – R. Wagner, Boukhalfa – J. Eggestein, Guilavogui

Der direkte Vergleich beider Teams

Beide Teams trafen bislang nur in der 2. Bundesliga in den Jahren 2007 bis 2010 aufeinander. Die Bilanz aus diesen sechs Spielen lautet aus Sicht des FC Augsburg 3-1-2, wobei der FCA seine Heimspiele mit zweimal 3:2 und 1:0 gewinnen konnte.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 15.09.2024

Sonntag, 15.09.2024 Anstoß: 15:30 Uhr MESZ

15:30 Uhr MESZ Ort: WWK Arena Augsburg

WWK Arena Augsburg Schiedsrichter: Folgt

Folgt Live bei: DAZN

Wett-Tipp und abschließende Prognose zum Spiel: Heimsieg

Das wird eine schwere Aufgabe für den Aufsteiger. Auch, weil sich der FC Augsburg zu Hause nach der 0:4-Klatsche von einer besseren Seite zeigen möchte. Die Vertragsverlängerung mit dem Trainer kann hier auch noch einmal den notwendigen positiven Impuls für die Gastgeber setzen.

Wett-Tipp: Heimsieg FC Augsburg zur Quote 2.05 bei Bet-at-home.