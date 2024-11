Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen Prognose & Tipp | 23.11.2024

Wir dürfen ein abwechslungsreiches Flutlichtspiel am Samstag erwarten, denn beide Teams sind erfolgreich unterwegs. Die Eintracht aus Frankfurt empfängt nach vier Siegen in drei Wettbewerben die Gäste aus Bremen. Werder hat Ambitionen und Möglichkeiten, in der Tabelle oben dranzubleiben, und hat erst einmal auswärts verloren. Das Potenzial für einige Tore ist vorhanden.

Eintracht Frankfurt Prognose & Formcheck

Nach der knappen 1:2-Niederlage in Leverkusen und dem 1:1 in der Alten Försterei bei Union Berlin explodierte die Eintracht geradezu. Endlich wieder zu Hause, brannten die Frankfurter ein 7:2-Feuerwerk ab gegen den VfL Bochum und legten mit einem 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart nach. Auch in der Europa League und im DFB-Pokal konnte man Siege feiern.

Bei erst zwei Niederlagen und zwei Remis steht Eintracht Frankfurt mit 26:16 Toren sowie 20 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Im heimischen Stadion ist man mit einer 3-1-0 noch ungeschlagen und möchte das auch Samstagabend bleiben. Schon vorher kann Leipzig in Hoffenheim straucheln und auch sonst sind die Ambitionen hoch, den erfolgreichen Weg weiterzugehen.

Schließlich soll Selbstbewusstsein getankt werden für das Spiel am nächsten Donnerstag beim FC Midtjylland. Zuvor aber gilt die volle Konzentration auf die Bundesliga und Werder Bremen. Der Heimsieg soll gelingen mit bewährtem Personal, lediglich Amenda fällt für drei Monate aus. Trapp im Tor, das starke Mittelfeld in einer 4-4-2 mit den Spitzen Ekitiké und Marmoush sollen es richten.

Voraussichtliche Aufstellung: Trapp – Collins, Tuta, Koch, Brown – Knauff, Skhiri, Dahoud, Götze – Ekitiké, Marmoush

SV Werder Bremen Prognose & Formcheck

Bremen hat sich trotz durchwachsener Form (2-1-2) mit vier Siegen insgesamt und drei Remis auf dem 8. Platz gehalten. Es ist keine Konstanz bei Werder zu erkennen. Nach dem 0:1 gegen Freiburg folgte das 4:2 in Wolfsburg und das 2:2 im Heimspiel gegen Bayer 04. Dann die hohe 1:4-Niederlage in Gladbach, worauf das Team von Ole Werner mit einem Heimsieg gegen Kiel antwortete.

Bei aktuell 15 Zählern kann mit einem Auswärtssieg ein Sprung nach oben in der Tabelle gemacht werden, weil Leverkusen als Vierter 17 Punkte hat! Auswärts ist Bremen stabil unterwegs mit einer 3-1-1 bei 13:12 Toren. Daher kam die deutliche Pleite bei den Fohlen auch so überraschend.

Die Gäste fliegen so ein bisschen unter dem Radar, sollten dennoch nicht unterschätzt werden. Die bessere Serie mit vier Siegen in drei Wettbewerben in Folge hat die Eintracht, aber die Konter der Werderaner waren zuletzt erfolgreich und gefährlich zugleich! Mit einer 3-4-2-1 könnte das Mittelfeld breit gemacht werden. Dadurch müsste das Konzept sein, die bei Flanken anfälligen Hausherren über diesen Weg zu schlagen.

Voraussichtliche Aufstellung: Zetterer – Veljkovic, Friedl, Jung – Weiser, Stage, Lynen, Agu – Ducksch, Schmid – Topp

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison trennten sich beide sowohl in Frankfurt als auch in Bremen mit Unentschieden, 2022/23 konnte die Eintracht 2:0 zu Hause und 4:3 im Weserstadion gewinnen.

In den letzten zehn Spielen gibt es bei einer 3-5-2 eine starke Tendenz zum Remis. Die Heimbilanz bei Frankfurt als Gastgeber lautet 27-16-14, so dass also fast die Hälfte aller Heimspiele gewonnen wurde.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 23. November 2024

23. November 2024 Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park Schiedsrichter: Florian Badstübner

Florian Badstübner Live bei: Sky Sport Bundesliga

Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen Tipp und abschließende Prognose: Über 3,5 Tore

Wir erwarten eine offensiv geführte und spannende Partie aufgrund der Offensivqualitäten auf beiden Seiten, die sie sich auch schnell zu einem Spektakel entwickeln kann. Die 27 geschossenen Tore von Frankfurt und 17 Bremer Tore bislang sprechen dafür. Da sich keine Schwächungen durch Sperren oder Verletzungen ergeben haben, können beide Vollgas geben. Unser Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen Tipp lautet: Gesamt über 3,5 Tore zu einer 2.20 Quote bei Winamax