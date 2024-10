Eintracht Frankfurt – Bayern München Prognose & Tipp | 06.10.2024

Wieder ein Top-Spiel für die Bayern! Ein weiteres Mal rückt nach Leverkusen nun der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt dem Tabellenführer auf die Pelle. Mit dem Heimvorteil und dem Schwung der letzten Spiele im Rücken kann das ein heißer Tanz im Hessenland werden, erst recht, wenn doch Kevin Trapp im Tor steht. Die Hausherren sind also bereit, den FC Bayern München zu überholen.

Eintracht Frankfurt Prognose & Formcheck

Die Adler fliegen wieder durch Europa und am Donnerstag, den 3. Oktober bildeten die Hessen passend zum Tag der deutschen Einheit diese. Sie traten selbstbewusst auf bei Besiktas Istanbul und hatten die Türken beim 3:1-Auswärtssieg jederzeit im Griff.

In der Bundesliga bestätigen die Frankfurter die Leistung und gewannen nach der 0:2-Niederlage beim BVB alle ihre Spiele gegen Hoffenheim, in Wolfsburg, gegen Gladbach und in Kiel. Die Eintracht hat auch ihre Lehren gezogen aus dem späten 3:3 gegen Pilsen in der Europa League nach einer vermeintlich sicheren 3:1-Führung in der Schlussphase.

In der Aufstellung ist noch Santos im Tor aufgeführt, aber „wenn Kevin bei 100 Prozent ist und wir ein gutes Gefühl haben, dann wird er spielen“ ließ der Frankfurt Coach Dino Toppmöller sich schon entlocken. Daher halten wir es wegen der Anzeichen in der laufenden Woche für wahrscheinlich, dass Kevin Trapp das Eintracht-Tor hüten wird. Kaua Santos hat bei Besiktas überragend gehalten.

Voraussichtliche Aufstellung: Kaua Santos – Kristensen, Tuta, R. Koch, Theate – Dahoud – M. Götze, Larsson – Dina Ebimbe, Marmoush – Ekitiké

Bayern München Prognose & Formcheck

Die Bayern führen die Bundesliga mit 13 Punkten und 17:4 Toren an. Ungeschlagen mit vier Siegen in Wolfsburg, gegen Freiburg und Kantersiegen mit dem 6:1 in Kiel sowie dem 5:0 in Bremen. Danach aber stockte der Motor etwas und man trennte sich im letzten Top-Spiel zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen nur 1:1.

Auch in der Champions League waren die Erwartungen nach dem 9:2-Auftaktsieg gegen Dinamo Zagreb hoch und am Mittwoch wurden sie im Auswärtsspiel nicht erfüllt. Im Spiel bei Aston Villa war Torwart Neuer zu hoch aufgerückt und gab so Jhon Duran die Möglichkeit, ihn zu überspielen und zum 1:0-Endstand einzunetzen.

In den beiden letzten Partien blieb Torgarant Harry Kane eher blass. Vielleicht auch, weil ihn eine Verletzung doch mehr beschäftigte als erhofft. Er war kaum Anspielstation, konnte so wenig Chancen kreieren und für Torgefahr sorgen. Dennoch wird der FCB bei seiner Linie bleiben und in Frankfurt mit hohem Pressing spielen. Möglich, dass Manuel Neuer Ausflüge vermeidet.

Schmerzlich fehlen wird dem Rekordmeister auf jeden Fall Jamal Musiala, der wegen einer Prellung mit Bluterguss fehlt. Ersatztorhüter Ulreich wird ebenfalls wegen seiner Sperre aus dem Spiel gegen Leverkusen fehlen. Auch hier werden die Bayern ihrem Gegner nicht ins offene Messer laufen!

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Coman, Olise, Gnabry – Kane

Der direkte Vergleich beider Teams

In Frankfurt werden sich gewiss alle gerne noch an die letzte Saison erinnern, als die Eintracht den großen FC Bayern München mit 5:1 aus dem Stadion fegte. Wer deshalb jedoch zu Euphorie neigt, der sei an den 6:1-Auswärtssieg in der Vorsaison erinnert. 4-1-5 lautet die Statistik aus den letzten zehn Begegnungen. In der Bundesliga steht es in der Historie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München 25-23-58 und das erklärt auch, warum das Team von Vincent Kompany automatisch Favorit bei den Buchmachern ist. Ob das auch auf dem Platz umgesetzt wird, zeigt sich dann im Duell am Sonntag.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: Sonntag, 06. Oktober 2024

Sonntag, 06. Oktober 2024 Anstoß: 17:30 Uhr MESZ

17:30 Uhr MESZ Ort: Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park Schiedsrichter: folgt

folgt Live bei: DAZN

Frankfurt – Bayern Tipp und abschließende Prognose: Unentschieden

Unser Eintracht Frankfurt – Bayern München Tipp lautet: Unentschieden zu einer 4,75 Quote bei Bwin. Die Gastgeber empfangen den Rekordmeister wegen der Erfolge in der Europa League und der Bundesliga mit breiter Brust. Dazu steht wohl Trapp im Tor und die Bayern kommen ohne Musiala nach einer Niederlage in der Königsklasse nach Frankfurt. Den Gästen würde eine Punkteteilung reichen, um über die Länderspielpause hinweg Tabellenführer zu bleiben.

